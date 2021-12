Trzaskowski po debacie w amerykańskim Kongresie: Polska jest na cenzurowanym

To bardzo przykre, że Kongres Stanów Zjednoczonych musi organizować tego typu wysłuchania i że trzeba na nich mówić, co się dzieje w Polsce - przyznał po debacie w Kongresie Rafał Trzaskowski. W "Faktach po Faktach" pytany był nie tylko o swój udział w dyskusji, ale także o wydarzenia z polskiego Sejmu, w tym o przegrane o jeden głos głosowanie, w którym nie wzięło udziału ośmioro posłów Koalicji Obywatelskiej. - Na pewno władze mojej partii wyciągną z tego konsekwencje - ocenił.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu opowiedziało się 204 posłów, przeciw było 205. Do odrzucenia krytykowanego przez opozycję pomysłu zabrakło jednego głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału między innymi ośmioro posłów Koalicji Obywatelskiej. Od głosu wstrzymało się 19 posłów PiS.

- To prawda, że w tego typu momentach trzeba się stawiać w Sejmie. Wszyscy w Sejmie powinni być - odpowiedział. Dodał, że nie zna powodów absencji jego koleżanek i kolegów w czasie tego głosowania. - Mam nadzieję, że ta nieobecność jest usprawiedliwiona - dodał.

Trzaskowski opisał, że "w momentach, kiedy dochodzi do głosowań bardzo ważnych potrzebna jest pełna obecność, dlatego że większość (sejmowa) jest bardzo krucha". - Na pewno władze mojej partii wyciągną konsekwencje. Mam nadzieję, że tego typu nieobecność jest usprawiedliwiona. Oczywiście tak nie powinno być, to nie ulega żadnej wątpliwości - podsumował.

- U mnie nie znajdzie pan usprawiedliwienia tego typu sytuacji - dodał, zwracając się do prowadzącego program Piotra Kraśki.

Trzaskowski po debacie w Kongresie: zadaje się mnóstwo pytań a propos Polski

- Zadaje się mnóstwo pytań w Kongresie, w Unii Europejskiej, we wszystkich instytucjach międzynarodowych, a propos stanu demokracji w Polsce, czy jest wolność mediów czy nie, jak się traktuje mniejszości, a przede wszystkim tego, że rządzący próbują sparaliżować wymiar sprawiedliwości - opisał. - To bardzo przykre, że Kongres Stanów Zjednoczonych musi organizować tego typu wysłuchania i że na nich trzeba mówić, co się dzieje w Polsce - dodał.