Trzaskowski: Kaczyński wywarł taką presję

Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia 10 dni temu, gdzie nieoznakowani policjanci wbiegali w tłum i bili kobiety pałkami teleskopowymi, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego, coś, co nie mieści się w standardzie państwa demokratycznego - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak mówił, "Jarosław Kaczyński wywarł taką presję na kierownictwie policji, że mieliśmy do czynienia z takimi scenami, które nigdy nie powinny mieć miejsca".

Protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów aborcyjnych trwają już ponad miesiąc. Odbywają się też w sobotę, w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez Polki.

"Byłem wśród protestujących jako gospodarz miasta"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach" w TVN24 podziękował "wszystkim, którzy walczyli i dalej walczą o prawa kobiet, również dzisiaj na ulicach naszych miast". - Ja byłem wśród protestujących tak, jak na ostatnich demonstracjach jako gospodarz miasta, żeby sprawdzić co się dzieje. Dzisiaj jest zdecydowanie spokojniej na ulicach Warszawy, niż 10 dni temu - powiedział.

Chociaż - jak dodał - "policja wprowadza różne niestandardowe pomysły, oddziela od siebie demonstrantów i trzyma ich od siebie godzinami w jednym miejscu spisując tysiące osób".

18 listopada podczas protestu na placu Powstańców Warszawy, związanego z decyzją kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antyaborcyjnych, grupa mężczyzn z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym starła się z uczestnikami manifestacji. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji przyznał, że byli to nieumundurowani policjanci. Twierdził, że wielokrotnie już pełnili służbę podczas zgromadzeń i interweniowali, gdy dochodziło do łamania prawa i aktów agresji.

"Jarosław Kaczyński wywarł taką presję na kierownictwie policji"

- Ja nie odmawiam możliwości użycia siły przez policję, ale ta siła musi być używana jako ostateczność, w momencie, kiedy jest zagrożone ludzkie życie albo zdrowie demonstrantów czy też policjantów - podkreślił Trzaskowski.

- Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia 10 dni temu, gdzie nieoznakowani policjanci wbiegali w tłum i bili kobiety pałkami teleskopowymi, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego, coś, co nie mieści się w standardzie państwa demokratycznego - skomentował.

Jak mówił, "jeszcze miesiąc temu policja zachowywała się bardzo dobrze, profesjonalnie, poza małymi incydentami przede wszystkim chciała chronić demonstrantów". - Natomiast Jarosław Kaczyński wywarł tak olbrzymi wpływ i taką presję na kierownictwie policji, że 10 dni temu mieliśmy do czynienia z takimi scenami, które nigdy nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie - ocenił.

"10 dni temu wszystkie standardy zostały złamane. Na to nie ma miejsca"

W piątek prezydent stolicy zwrócił się do policji z apelem o przestrzeganie zasad i nieużywanie siły wobec pokojowo nastawionych demonstracji. - Jeżeli będą naruszane te zasady, to ja, ale też wielu innych samorządowców, zastanowi się nad zawieszeniem wspierania finansowego policji - poinformował. Jak powiedział później rzecznik Komendy Stołecznej Policji, ratusz współfinansuje głównie służby ponadnormatywne, które mają zapewnić bezpieczeństwo w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

W "Faktach po Faktach" Trzaskowski zapewniał, że "zawsze wspierał policję". - I do tej pory współpraca z policją układała się wzorowo. Płaciliśmy i dalej płacimy za dodatkowe patrole, kupowaliśmy policji sprzęt i jestem absolutnie dalej gotów to robić, jeżeli policja będzie zachowywała się w sposób profesjonalny i nie będzie podlegała politycznej presji - powiedział.

- 10 dni temu wszystkie standardy zostały złamane. Widzieliśmy, że policjanci nadużywali siły, widzieliśmy, że pokojowych demonstrantów bito pałkami teleskopowymi i robili to policjanci, którzy nawet nie byli w żaden sposób oznakowani. Na to nie ma miejsca - zaznaczył.

- My o bezpieczeństwo Warszawy dbamy od rana do wieczora, współpracujemy z policją, ale niestety jeżeli miałyby się tak skandaliczne obrazki w stolicy powtórzyć, to wtedy rzeczywiście będę rozważał czasowe zawieszenie takiej pomocy - dodał.

Autor:kb