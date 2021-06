"Jeśli Donald Tusk będzie chciał nam pomagać, to można się tylko cieszyć"

W poniedziałek prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski był w Poznaniu, gdzie odbyło się założycielskie spotkanie stowarzyszenia samorządowego Ruch Wspólna Polska. Po spotkaniu wraz z innymi samorządowcami wystąpił na konferencji prasowej. - Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby walczyć o silny samorząd, o to, żeby decyzje były podejmowane jak najbliżej obywatela. Musimy być wszyscy razem, musimy walczyć o to, żeby Polska znowu stała się państwem praworządnym, gdzie samorząd odgrywa ważną rolę - mówił.

"Toczy się walka o to, czy samorząd będzie silny, czy będzie likwidowany"

Trzaskowski: jeśli Budka zdecyduje się odejść, liczę na jasne deklaracje co do aspiracji Donalda Tuska i moich

Trzaskowski był pytany o ewentualny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. - Wszystkie ręce na pokład. Jeśli Donald Tusk będzie chciał nam pomagać w tym, żebyśmy byli silniejsi, to można się tylko cieszyć - odparł.

Jego zdaniem w tej sprawie "na razie mamy mnóstwo szumu medialnego, nie ma faktów". - Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest Borys Budka, ja jestem lojalny wobec przewodniczącego. Jeżeli rzeczywiście potwierdzą się te doniesienia, że Borys Budka ewentualnie nosi się z zamiarem rezygnacji ze swojej funkcji, to wtedy będziemy mieli do czynienia z nową rzeczywistością i oczekuję, że będziemy mieli również jasne deklaracje co do aspiracji Donalda Tuska i moich. Na razie poczekajmy na fakty - powiedział Trzaskowski.