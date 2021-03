Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie Rafała Gawła. "Nie ma żadnych dowodów, że był prześladowany"

Sprawa była prowadzona nadzwyczaj starannie, rzetelnie i w sposób w pełni obiektywny - tak sędzia sprawozdawca Andrzej Siuchniński uzasadniał oddalenie przez Sąd Najwyższy kasacji w sprawie Rafała Gawła, założyciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Został on skazany na dwa lata więzienia za oszustwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie przyznał się do winy. Argumentował, że jest ofiarą zemsty śledczych za składanie licznych zawiadomień dotyczących propagowania faszyzmu.

Obrona przekonywała, że działania wobec Gawła "miały charakter odwetowy"

Prokuratura oceniła, że w sprawie Gawła nie wystąpiła bezwzględna przyczyna odwoławcza, a zarzut ten został podniesiony przez obronę dlatego, by ta miała jakikolwiek powód do kasacji.

Sąd Najwyższy oddalił kasację

Jako oczywiście bezzasadne sąd ocenił również pozostałe zarzuty dotyczące nierzetelnej kontroli odwoławczej. - Sąd odwoławczy do wszystkich zarzutów odniósł się w sposób precyzyjny, szeroki, analityczny, żadnej z okoliczności podniesionej w apelacjach nie pomijając - a to, że wnioski nie są takie, jakich by oczekiwał obrońca, nie oznacza, że zarzuty są zasadne - podkreślał sędzia.

Sąd odniósł się również do podnoszonej przez obronę kwestii uzyskania przez Gawła azylu politycznego w Norwegii . - Z obowiązku rzetelności należy powiedzieć wyraźnie, że jeżeli tak się stało, to raczej z przyczyn ogólnych związanych z odbiorem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a nie w związku z tą sprawą - powiedział sędzia Siuchniński.

Skazany na dwa lata więzienia

Gaweł nigdy nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, argumentując m.in., że cała sprawa to zemsta śledczych za składanie przez niego licznych zawiadomień dotyczących propagowania faszyzmu. "Wygrzebano sprawy z mojego życia, które mogły być co najwyżej sprawami cywilnymi, na przykład umowy budzące kontrowersje podmiotów gospodarczych. W moim przypadku prokuratorzy stwierdzili, że działałem z zamiarem oszustwa. Jeżeli złożyliśmy wniosek o dotację i moi podwładni zrobili w dokumentach jakąś pomyłkę, prokuratura automatycznie kwalifikowała to jako wyłudzenie" - mówił w październiku ubiegłego roku w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".