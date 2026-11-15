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Spór o bezpieczeństwo w sieci. Rafał Brzoska: jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć

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Rafał Brzoska
Brzoska o sporze wokół ustawy o bezpieczeństwie w internecie: jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Jak można nie usiąść do stołu i porozmawiać o tym, co jest dobre dla Polski i co jest dobre dla Polaków - pytał prezes InPostu Rafał Brzoska w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując brak porozumienia rządu z prezydentem w kwestii ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Na koniec programu zwrócił się również z apelem do polityków.

Szef InPostu toczy spór z koncernem Meta, właścicielem serwisów Facebook i Instagram, gdzie masowo pojawiają się fałszywe treści, wykorzystujące wizerunek Brzoski.

Zdaniem przedsiębiorcy zawetowana przez prezydenta ustawa o bezpieczeństwie w internecie - która miała wdrożyć unijny akt o usługach cyfrowych (DSA) - nie rozwiązywała tej kwestii. - Zerowa odpowiedzialność finansowa platform wynikała z tych przepisów - przekonywał w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Brzoska: nie potrafię zrozumieć, jak można nie usiąść do stołu i porozmawiać

Jak zaznaczył, mimo to rozumie zarówno argumenty strony rządowej, jak i prezydenta. - Jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć już jako Polak, obywatel, nie osoba pokrzywdzona (...). Jak można nie usiąść do stołu i porozmawiać o tym, co jest dobre dla Polski i co jest dobre dla Polaków? Jak można nie wypracować kompromisu, pod którym wszyscy się podpiszą? - mówił.

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że wspomniany kompromis udało się uzyskać przy okazji projektów deregulacyjnych. - Dla mnie to jest jeden kluczowy przypadek, kiedy można powiedzieć, że wszystko się da, jeżeli się chce - ocenił Brzoska.

Dopytywany o wniosek, zaapelował do polityków: - Na miłość boską, usiądźcie do stołu.

Brzoska: sami obniżamy swoją konkurencyjność

Brzoska podkreślał w trakcie rozmowy potrzebę inwestowania w "konkurencyjność polskiej gospodarki". Jak zauważył, "mamy dzisiaj jako gospodarstwa domowe drugą najdroższą energię w Europie". Wskazał też na tańszy prąd dla firm we Francji, Hiszpanii i Niemczech. - Ta energia jest w każdym komponencie usługi, produktu, który dzisiaj produkujemy. Jeżeli my jesteśmy niekonkurencyjni w tej materii, to sami obniżamy swoją konkurencyjność - przekonywał.

Zdaniem Brzoski jedną z przyczyn opisywanego problemu jest "niezdrowy miks energetyczny". W tym kontekście ponownie nawiązał do zajmowania się wyłącznie "konfliktem narodowym". - To jest nasza największa tragedia i największe wyzwanie. Jeżeli my nie będziemy w żadnym, najmniejszym nawet obszarze (w stanie) usiąść do stołu i się dogadać. My możemy się spierać światopoglądowo (...), ale my nie jesteśmy w stanie dogadać się co do prostych, kluczowych elementów, chociażby takich, jak ma wyglądać nasz miks energetyczny - zauważył.

Zdaniem Brzoski należy zarówno remontować bloki węglowe, jak i stawiać na odnawialne źródła energii. Wspomniał też o morskiej energetyce wiatrowej oraz małych reaktorach modułowych (SMR).

Brzoska: wybierzcie sobie pięć punktów, w których się zgadzacie

Szef InPostu był pytany również o współpracę z administracją rządową w trakcie prac nad deregulacją gospodarki. - Zarówno po stronie opozycji, rządu, jak i kancelarii poprzedniego prezydenta i obecnego mieliśmy ludzi, którzy na serio rozumieli ideę deregulacji - ocenił.

Jak zaznaczył, "to był jeden z niewielu projektów, który naprawdę łączył, a nie dzielił". - Zachęcam wszystkich polityków z całej polskiej sceny politycznej. Na miłość boską, wybierzcie sobie pięć punktów, w których się zgadzacie, bo jeżeli się nie zgadzacie z niczym, to znaczy, że nie macie szacunku do nas wszystkich jako społeczeństwa - zaapelował przedsiębiorca.

Brzoska: Meta śmieje nam się w twarz

Szef InPostu pytany o oszustwa internetowe z wykorzystaniem jego wizerunku przyznał, że "właściwie nie ma dnia, aby tego typu scam nie pokazywał się zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie".

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- Przypomnę, obydwa portale należą do amerykańskiej Mety. Mimo że wielokrotne wyroki sądów, w tym ostatni z 5 listopada, nakazują Mecie zaprzestanie emisji tego typu deep fake'ów, koncern z tym nic nie robi, śmieje się nam w twarz - powiedział.

Szef InPostu jest jednym z twórców inicjatywy "Stop Scam", która między innymi nagłaśnia problem oszustw internetowych, ale nie tylko. - W toku dwóch miesięcy pracy zespołu ekspertów, pracujących całkowicie pro bono, ustaliliśmy bardzo konkretne poszlaki, iż głównym sprawcą polskiego scamu jest firma, która rekrutuje programistów w Petersburgu, płaci im kryptowalutami, a zarejestrowana jest w Dubaju, aby nie można było sprawdzić, kto jest beneficjentem ostatecznym - mówił w TVN24.

- Mimo ujawnienia tej informacji nic się nie dzieje - podkreślił Brzoska.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Rafał BrzoskaKarol NawrockiKoalicja 15 październikaWetoInstagramFacebook
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