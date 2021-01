Szef szkolenia SOP jechał na "cichą" kontrolę. W drodze do ośrodka zderzył się z łosiem

Samochód prowadzony przez szefa szkolenia Służby Ochrony Państwa uderzył w łosia. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w Raduczu w województwie łódzkim. Rzecznik SOP zapewnił nas, że oficerowi nic się nie stało.

Szef szkolenia Służby Ochrony Państwa jechał w środę pod wieczór służbowym samochodem do ośrodka szkoleniowego w Raduczu w woj. łódzkim. Droga wiodła przez las. Gdy już dojeżdżał do ośrodka, doszło do zderzenia z łosiem.