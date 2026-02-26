Na koniec exposé Sikorski zwrócił się do prezydenta

- Po raz kolejny apeluję do pana prezydenta Nawrockiego o podpisanie złożonych zgodnie z ustawą wniosków o nominacje ambasadorskie. Prawo się nie zmieniło. Czy spośród 49 kandydatów nie ma ani jednego, który spełnia wymagania? Nie nadają się nawet ci, którzy pełnili te role za rządów Zjednoczonej Prawicy? - zapytał szef MSZ.
Exposé Sikorskiego - zobacz najważniejsze punkty >>>
Radosław Sikorski podkreślił, że jeśli wysiłki na rzecz rozwoju kraju nie będą szły w parze z działaniami na rzecz wzmacniania i jedności Europy, to przyniosą mizerne efekty, a w dalszej perspektywie marginalizację i zaprzepaszczenie historycznej szansy. - NATO i Unia Europejska to dwa filary naszego bezpieczeństwa i dobrobytu, oba niezbędne dla realizacji polskiej racji stanu - zaznaczył szef MSZ.
Sikorski podziękował prezydentowi, ale nie temu
Sikorski dodał, że potrzebujemy sprawnych i profesjonalnych przedstawicieli poza granicami kraju. - Dlatego, korzystając z okazji, dziękuję prezydentowi (Andrzejowi) Dudzie za podpisanie 24 nominacji ambasadorskich w ostatnim roku urzędowania - skwitował Sikorski.
Opracował Adrian Wróbel /lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP