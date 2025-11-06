Sikorski: złożyłem zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa

Żurek: na liście inwigilowanych Pegasusem są zadziwiające nazwiska Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski we wpisie na platformie X poinformował, że złożył zeznania w Prokuraturze Krajowej "jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa".

Złożyłem w @PK_GOV_PL zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa. Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów. Mam nadzieję, że winnych używania ceberbroni wobec konkurentów politycznych dosięgnie prawo i sprawiedliwość. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 6, 2025 Rozwiń

"Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów" - dodał. Wyraził przy tym nadzieję, że winnych używania cyberbroni wobec konkurentów politycznych "dosięgnie prawo i sprawiedliwość".

Radosław Sikorski Źródło: PAP/Leszek Szymański

Pegasus pod lupą śledczych

Śledztwo dotyczące Pegasusa prowadzi specjalny zespół śledczy nr 3 w Prokuraturze Krajowej, który sprawdza użycie tego oprogramowania w Polsce. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, badane są między innymi kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Śledztwo dotyczy też podejmowania bezprawnych działań "zmierzających do nieuzasadnionego wykorzystania programu Pegasus wobec określonych osób z powodów innych niż zapobieganie, wykrycie, ustalenie sprawców".

Wątpliwości budzi też sposób finansowania Pegasusa, za którego według śledczych zapłacono z pieniędzy dla ofiar przestępstw - Funduszu Sprawiedliwości. Na zakup oprogramowania przekazano z niego 25 milionów złotych. Resortem sprawiedliwości kierował wówczas Zbigniew Ziobro. Prokuratura Krajowa chce mu przedstawić 26 zarzutów, a część z nich dotyczy dysponowania Funduszem Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: Kto był kim w grupie trzymającej Pegasusa? Zobacz cały materiał

Podsłuchiwanie opozycji

Według ogłoszonych na przełomie 2021/2022 roku informacji przez działającą przy Uniwersytecie w Toronto grupę Citizen Lab Pegasusem byli inwigilowani między innymi mecenas Roman Giertych (obecnie także poseł KO), a także prokurator Ewa Wrzosek i ówczesny senator KO Krzysztof Brejza (obecnie europoseł). W obiegu publicznym pojawiły się też informacje, że wśród osób inwigilowanych byli także prominentni politycy PiS.

Pod koniec października premier Donald Tusk przekazał, że jego żona i córka zostały przesłuchane w śledztwie w sprawie nielegalnej inwigilacji Pegasusem i mają status świadków.

OGLĄDAJ: Ziobro: inicjatorem zakupu Pegasusa byłem ja, decyzję podjął Woś