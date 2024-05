Sikorski: zrobimy wszystko, co będzie konieczne, aby znowu nie stać się rosyjską kolonią

czytaj dalej

- Pan jest kretynem i homofobem - ocenił Krzysztof Śmiszek, zwracając się w telewizyjnym studiu do Waldemara Budy z PiS. Była to reakcja na słowa polityka dotyczące długoletniego partnera Śmiszka - Roberta Biedronia. W rozmowie z dziennikarzami Buda powiedział, że nie wstydzi się swoich słów i przekonywał, że to on był obrażany. - Hipokryzja i amok tych ludzi jest nieprawdopodobny. Dla mnie to było zwykłe pytanie, nikogo nie obrażało - powiedział.