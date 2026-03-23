Sikorski wygrał z Kaczyńskim w sądzie

Sikorski: Kaczyński ma za co przepraszać, ale tego nie robi (wypowiedź z 2021 roku)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Radosław Sikorski przekazał w poniedziałek w serwisie X, że Sąd Apelacyjny "oddalił powództwo" Jarosława Kaczyńskiego "o ochronę dóbr osobistych i "prawomocnie" uznał, że jego opinia o tym, iż "Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej" była "elementem uprawnionej oceny prezydentury zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".

"Co więcej, miała 'wystarczające podstawy faktyczne' i to "zarówno w sensie subiektywnym (własne doświadczenia pozwanego we współpracy ze śp. Lechem Kaczyńskim), jak i obiektywnym". - dodał minister spraw zagranicznych.

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 23, 2026

Chodzi o wpis Sikorskiego ze stycznia 2021 roku, w którym - w wątku dotyczącym ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie - napisał: "Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu do którego nie ma podstaw".

W pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla prezesa PiS. W marcu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, jak informował wówczas pełnomocnik prezesa PiS mecenas Adrian Salus, zobowiązał Sikorskiego, by - w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku - na swoim koncie w mediach społecznościowych opublikował przeprosiny. Obecny szef polskiej dyplomacji odwołał się od tego wyroku. Teraz zapadł prawomocny wyrok.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Justyna Sochacka/ads