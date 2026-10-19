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FAKTY PO FAKTACH

Radosław Sikorski: Władimir Putin marzy o tym od dekad

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Władimir Putin na Kremlu
Sikorski: Władimir Putin marzy o tym od dekad
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/KRISTINA SOLOVYOVA / SPUTNIK / KREMLIN POOL
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Mam pytanie do kolegów nacjonalistów. Do pana prezydenta też. Kogo byście woleli w tym triumwiracie? Rosję czy Unię Europejską? - zapytał w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Komentował doniesienia "Wall Street Journal" dotyczące potencjalnego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem oraz Xi Jinpingiem w sprawie Ukrainy.

Dziennik "Wall Street Journal" podał, że Władimir Putin chce zorganizować trójstronne spotkanie z Donaldem Trumpem oraz Xi Jinpingiem, aby wynegocjować zakończenie wojny w Ukrainie na korzystnych dla siebie warunkach. "Putin ma ambicje, by taki szczyt stał się drugą Jałtą, na której trzej przywódcy mocarstw podzieliliby świat na strefy wpływów" - przekonuje w rozmowie z "WSJ" były funkcjonariusz rosyjskich służb.

Sikorski: Mam pytanie do kolegów nacjonalistów. Do pana prezydenta też

Do tych doniesień odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. - Putin marzy o tym od dekad, bo chciałby odgrywać rolę jednego z podmiotów takiego triumwiratu, który rządzi światem - powiedział.

Podkreślił jednak, że Ukraina "dzielnie walczy". Dodał, że "Putin chce uzyskać tereny, których nie jest w stanie podbić".

- Ale to nie znaczy, że takie myślenie w kategoriach stref wpływów nie jest szkodliwe, bo podstawowy błąd tej konstrukcji jest taki, że Rosja nie zasługuje na ten status, bo ma gospodarkę mniejszą niż Włochy i nie jest globalnym supermocarstwem - mówił Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji dodał, że "przy okazji ma pytanie do naszych kolegów nacjonalistów, tych, którzy tak chętnie mówią jak najgorzej o Unii Europejskiej". - Do pana prezydenta też. Panowie, kogo byście woleli w tym triumwiracie? Rosję czy Unię Europejską? - zapytał.

- Chciałbym, żeby nasza prawica wreszcie stała się patriotą Europy, bo na Unię Europejską mamy jakiś wpływ. Mamy prawo weta, mamy pulę głosów stosowną do naszej liczby ludności i wielkości naszej gospodarki. A na Stany Zjednoczone, to właśnie widzimy, jaki wpływ ma Karol Nawrocki - dodał.

Dopytywany, czy propozycja padła ze strony Putina, dlatego, że wcześniej porozumiał się z Trumpem i widzi, że prezydent USA, zwłaszcza przed wyborami połówkowymi, jest dużo słabszy, odparł, że nie podejmuje się analizowania motywów Putina. - Ja tylko wiem, że to byłoby dla nas skrajnie niebezpieczne. Bo nie tylko Polska by nie była reprezentowana, ale interesy europejskie nie są reprezentowane - podkreślił Sikorski.

Sikorski: agresorom niestety apetyt rośnie w miarę jedzenia

Radosław Sikorski był dalej pytany o ostatnie działania administracji Trumpa wobec Rosji i Ukrainy, w tym zawieszenie ustawy przewidującej sankcje wobec Rosji, ograniczenie działania systemu Starshield dla Ukrainy. - Uważam, że podjęto działania mające skłonić Ukrainę do kapitulacji - ocenił w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Uważam, że to błąd. Po to, aby zakończyć tę wojnę, potrzeba wywrzeć presję na agresora, a nie na ofiarę agresji - skomentował Sikorski. - Było oświadczenie kancelarii prezydenta. Państwo polskie mówi jednym głosem - podkreślił. Dodał, że "agresorom niestety apetyt rośnie w miarę jedzenia".

Pytany, w jaki sposób ma się wypowiadać Polska, skoro nasz sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, wchodzi w relacje z Rosją, odparł, że "przede wszystkim powinniśmy porzucić manierę obozu populistyczno-nacjonalistycznego, która polega na uprzedzającym odgadywaniu, czego sobie życzy nasz największy sojusznik". Zaznaczył, że "polskie interesy i amerykańskie są zbieżne, ale nie identyczne". - I to jest jedna z kwestii, w których się różnimy - dodał.

- Jesteśmy Stanom Zjednoczonym wdzięczni za pomoc w walce z komunizmem, za wsparcie nas w procesie wchodzenia do NATO, chociażby teraz, za prezydenta Donalda Trumpa, za wsparcie naszych ambicji wejścia do grupy G20. Trump też miał rację, gdy apelował do zachodniej Europy o zwiększenie wydatków na obronność. Ale to nie znaczy, że zgadzamy się w każdej sprawie. I to nie znaczy, że rolą polskiego rządu i polskiego prezydenta nie jest walczenie o polskie interesy wtedy, gdy występuje różnica - mówił szef polskiej dyplomacji.

- Chciałbym zobaczyć Karola Nawrockiego robiącego chociażby to, co Andrzej Duda, który, wiem to, tłumaczył Trumpowi, że Orban go wprowadza w błąd, siejąc rosyjską narrację. I chciałbym zobaczyć intensywniejsze kontakty między prezydentami i intensywniejsze zabiegi o to, żeby ta wojna się skończyła na akceptowalnych dla Ukrainy warunkach. Chyba że pan prezydent jest takim Ukrainosceptykiem, że ma to w nosie, tak jak prezydent Trump - dodał.

Dopytywany, czego oczekuje od Nawrockiego, powiedział, że "chciałby zobaczyć, że tam ktoś odbiera telefon po drugiej stronie i że wysłuchuje polskich argumentów".

Sikorski o spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem: wiemy, dlaczego notatka nie dotarła

Szef polskiej dyplomacji mówił także, że chciałby wiedzieć, jak często Nawrocki rozmawia z Trumpem i czy to są "prawdziwe rozmowy, czy takie parę zdań przy klatce przy jakimś "mordobiciu". Zdaniem wicepremiera z takich rozmów "powinny być jakieś notatki".

- Wiem, że na przykład z tej osławionej rozmowy sprzed pół roku, mimo że tam był człowiek prezydenta i że to on jako niższy rangą miał obowiązek sporządzić notatkę, notatka do nas nie dotarła i dzisiaj już wiemy, dlaczego - powiedział. Nawiązał do spotkania prezydenta USA z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w marcu.

Sikorski dopytywany, odparł, że "wiemy, że tam były intrygi polityczne". - Chwaliła się tym Telewizja Republika, że miały zmierzać do zmiany premiera, czyli zmiany koalicji rządzącej - dodał. 

Pytany o to, czy Kosiniak-Kamysz potwierdził mu, że była rozmowa o zmianie rządu w Polsce, odpowiedział, że "rozmowy między wicepremierami nie są do ujawniania w domenie publicznej, ale jestem zbudowany koalicyjną lojalnością Kosiniaka-Kamysza". 

Sikorski o sporze o ambasadorów

Sikorski komentował też spór z prezydentem Karolem Nawrockim o ambasadorów. - On uważa, że rolą prezydenta Polski jest obalanie demokratycznie wybranego rządu, który został wyłoniony przez koalicję, na którą głosowało milion Polaków więcej niż na niego. Ja uważam, że inna jest rola prezydenta Polski w w naszej konstytucji. - powiedział Sikorski. 

- Powinien mieć wpływ na politykę bezpieczeństwa i zagraniczną, więc już mówiliśmy, co mógłby zrobić dla Polski i w ogóle dla naszego regionu i jego rolą jest, jak mówi, konstytucja, reprezentowanie polityki zagranicznej, a nie uprawianie jakiejś oddzielnej i sprzecznej polityki zagranicznej - dodał. 

Według szefa polskiej dyplomacji, Nawrocki uważa, że "tam, gdzie de facto jest na końcu procesu i pełni rolę taką tytularną, to to mu daje prawo do decyzji". - To jest trochę tak, jakby nam starosta w powiecie zwariował. Przychodzi pani z papierami po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, a pan starosta powie: "Nie, ja mam prawo długopisu, ja mogę wydać dokument, a ja pani nie dam prawo jazdy, bo pani na mnie nie głosowała" - mówił Sikorski. 

Szef MSZ przekazał, że poprzedni prezydent Andrzej Duda podpisał 24 jego wnioski. - U pana prezydenta Nawrockiego,46 wniosków, złożonych zgodnie z procedurą, czeka już 436 dni - dodał.  

Pytany, jakie jest wyjście z tego kryzysu, odparł, że "prezydent powinien zacząć podpisywać".

- Sam mówi, że jest profesjonalnie obsługiwany przez w zdecydowanej większości zawodowych dyplomatów. To ja mam pytanie, dlaczego im nie podpisuje? Bo chce przeforsować kontrolę nad ambasadą w Waszyngtonie, żeby [Adam] Bielan z panem [Nikodemem] Rachoniem mogli swoje brudne intrygi prowadzić. Na to nie ma zgody - powiedział. - Chyba wszyscy widzieliśmy to w pełnej krasie - dodał. 

OGLĄDAJ: "Nawrocki uważa, że jego rolą jest obalanie demokratycznie wybranego rządu"
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Radosław SikorskiRosjaWładimir PutinDonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaWojna w Ukrainie
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