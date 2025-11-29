Sikorski zapowiada "osobisty list" do Nawrockiego. "Ktoś wprowadził go w błąd"

Sikorski: zmiana traktatów niekoniecznie poszłaby w dobrą dla nas stronę Źródło: TVN24

Wicepremier i szef MSZ odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do słów Karola Nawrockiego z wykładu wygłoszonego 24 listopada w Pradze, w trakcie którego prezydent opisał "polski program dla Unii Europejskiej".

Nawrocki mówił w Pradze, że Polska ma prawo do własnej wizji Unii. Przedstawił "polski program", w którym punktem wyjścia do dyskusji jest założenie, że "panami traktatów" i suwerenami, decydującymi o kształcie integracji europejskiej, "są i muszą pozostać państwa członkowskie, jako jedyne funkcjonujące demokracje europejskie". Prezydent opisywał, że Polska opowiada się za utrzymaniem zasady jednomyślności w obszarach, w których obecnie ta zasada obowiązuje, oraz za utrzymaniem reguły "jedno państwo - jeden komisarz".

Zaproponował również zakaz powoływania na najwyższe stanowiska UE osób bez rekomendacji rządu państwa pochodzenia. Nawrocki opowiedział się także za przywróceniem prezydencji w UE szefowi władzy wykonawczej państwa członkowskiego sprawującego w danym momencie przewodnictwo w Radzie UE. Oznaczałoby to powrót do charakteru prezydencji sprzed traktatu lizbońskiego.

Sikorski: ktoś wprowadził prezydenta w błąd

- Jeśli prezydent mówi, że coś proponuje w imieniu Polski, to daje do zrozumienia, że to jest jednolite stanowisko. A nie uwzględnił tego z nikim. A tam wygłosił tezy, które są niezgodne z polityką rządu. Polska nie proponuje zmiany traktatów - powiedział Sikorski.

- Zmiana traktatów niekoniecznie poszłaby w dobrą dla nas stronę. Zamierzam uświadomić to panu prezydentowi osobistym listem, bo ktoś wprowadził go w błąd - dodał.

- Jeśli ktoś mówi "jestem za członkostwem", ale jednocześnie mówi "Unia odbiera nam suwerenność", no to który Polak się zgodzi na to, żeby Polsce została odebrana niepodległość? (...). To jest niebezpieczne, bo to jest przygotowywanie podglebia psychologicznego i politycznego pod wyjście z Unii Europejskiej, a nasz rząd do tego nie dopuści - zapewnił wicepremier.

