Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sikorski: Szokuje mnie to. Nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy

Radosław Sikorski
Sikorski: nie rozumiem, gdzie moi byli koledzy zabrnęli
Źródło: TVN24
Szokuje mnie, że nasi konkurenci polityczni dosłownie w tych ostatnich 48 godzinach mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu - mówił wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. W tym kontekście zwrócił się z pytaniem do Jarosława Kaczyńskiego i "polskich nacjonalistów".

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w rozmowie z Piotrem Kraśką podczas Igrzysk Wolności w Łodzi odniósł się do piątkowej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji partii w Katowicach.

OGLĄDAJ: "Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"
pc

"Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o stojącej przed polską opcji "niemiecko-brukselskiej", która według niego zakłada powstanie "państwa hegemonialnego". - Wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium - powiedział Kaczyński.

- Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - dodał lider PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ O TYM, CO MÓWIŁ JAROSŁAW KACZYŃSKI >>>

Sikorski: nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy

- Mnie szokuje to, że nasi konkurenci polityczni dosłownie w tych ostatnich 48 godzinach mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu - powiedział.

Jak dodał, dzieje się to w sytuacji, gdy "kilkaset kilometrów stąd rosyjskie rakiety zabijają ludzi".

- Wtedy (w przeszłości - red.) gdyby mi pan powiedział, że w niepodległej Polsce ktoś będzie powtarzał bzdury o zgniłym Zachodzie, to bym panu nie uwierzył - zwrócił się do Piotra Kraśki.

- Nie rozumiem, gdzie moi byli koledzy zabrnęli. Przecież Solidarność, ten wielki ruch walczył o to, żeby Polska była normalnym krajem.  A normalność definiowaliśmy jako bycie demokracją typu zachodniego - wskazywał szef polskiej dyplomacji. 

Sikorski: mnie szokuje, że nasi konkurenci polityczni mówią, że zagrożenie dla Polski jest z zachodu
Źródło: TVN24

Sikorski: pytam się polskich nacjonalistów

Sikorski odniósł się też do krytyki Kaczyńskiego względem Niemiec.

- W Jasionce w tej chwili stacjonują niemieccy żołnierze. Niemiecka bateria Patriot chroni polskiego miasta, polskiej bazy wojskowej. To dobrze czy źle? Ja się pytam Jarosława Kaczyńskiego. Pytam się polskich nacjonalistów - czy naprawdę chcecie recesji w niemieckiej gospodarce? Biorąc pod uwagę, że jedna czwarta naszego eksportu idzie do Niemiec - mówił dalej wicepremier.

Igrzyska Wolności

W ramach Igrzysk Wolności eksperci z całego świata biorą udział w debatach na temat między innymi funkcjonowania w warunkach toczących się konfliktów, zagrożeniu populizmem i faszyzacji życia publicznego, polityki Chin, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Przewidziano też spotkania z ekspertami z dziedziny ekonomii, nauk społecznych, kultury. Debaty eksperckie są w dużej części transmitowane na żywo za pośrednictwem strony organizatora.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kris

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychJarosław KaczyńskiNiemcy
Czytaj także:
Panteon Rzym zabytek Włochy
Spadł z muru panteonu, nie żyje
Świat
imageTitle
Świetny występ Kamila Grabary w Bundeslidze
EUROSPORT
Tomasiak
Młody polski skoczek zaimponował w Klingenthalu
EUROSPORT
Donald Trump
Harris o Trumpie: to tyran, wielu klęka u jego stóp
Świat
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
METEO
Jacek Kurski
Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką
Polska
imageTitle
Fissette podsumował rok pracy ze Świątek
EUROSPORT
Szkic przedstawiający Dahbię Benkired podczas procesu
To zszokowało cały kraj. Pierwszy raz kobiecie wymierzono najsurowszą karę
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w barierę i zderzył się z innym autem. Dwie osoby nie żyją
Kielce
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
WARSZAWA
imageTitle
Krychowiak wrócił po latach. To był ostatni mecz w karierze?
EUROSPORT
Pakistańskie służby bezpieczeństwa
Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem
Świat
Tallin, Estonia
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
Tatiana Serwetnyk
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
METEO
shutterstock_2360132681 Warszawa, Polska. 7 września 2023 r. Wnętrze pociągu pasażerskiego. Puste krzesła w wagonie. PKP Intercity
Pociągi zatrzymają się na godzinę
BIZNES
shutterstock_674630287
Mieli nie bronić parlamentu na Krymie, bo "było takie zalecenie Merkel"
Świat
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
WARSZAWA
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Nadciąga silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Tragiczny wypadek w rejonie przejścia granicznego w Hrebennem
Wypadek przed przejściem granicznym, nie żyje kierowca
Lublin
"Chcą odebrać Polsce prawo do weta"? Czym straszy europosłanka
"Chcą odebrać Polsce prawo weta"? Czym straszy europosłanka
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Polska Agencja Kosmiczna
Ostra krytyka Polskiej Agencji Kosmicznej w anonimowym liście. Resort "analizuje wszystkie sygnały"
Polska
Pożar bocianiego gniazda w powiecie łowickim
Strażacy gasili bocianie gniazdo
Łódź
imageTitle
Podwójny sukces Japonek na finał sezonu. Jak spisały się Polki?
EUROSPORT
imageTitle
Awans Gąsienicy-Daniel. Inauguracja sezonu dla Austriaczki
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło pod Brzezinami w województwie łódzkim
Na rękach wyniósł z płomieni 91-letnią kobietę
Łódź
Adam Szłapka
Szłapka do Kaczyńskiego: niech nas pan w to nie miesza
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
METEO
Wyspa Andoeya
Rybak celowo przerwał ćwiczenia wojskowe NATO
Świat
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
WARSZAWA
Kadr Na Kino 18.10.2025
"Powiew grozy" przed Halloween, polski kandydat do Oscara w kinach, Bon Jovi wraca
KADR NA KINO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica