Sikorski: Szokuje mnie to. Nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy

Sikorski: nie rozumiem, gdzie moi byli koledzy zabrnęli Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w rozmowie z Piotrem Kraśką podczas Igrzysk Wolności w Łodzi odniósł się do piątkowej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji partii w Katowicach.

OGLĄDAJ: "Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o stojącej przed polską opcji "niemiecko-brukselskiej", która według niego zakłada powstanie "państwa hegemonialnego". - Wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium - powiedział Kaczyński.

- Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - dodał lider PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ O TYM, CO MÓWIŁ JAROSŁAW KACZYŃSKI >>>

Sikorski: nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy

- Mnie szokuje to, że nasi konkurenci polityczni dosłownie w tych ostatnich 48 godzinach mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu - powiedział.

Jak dodał, dzieje się to w sytuacji, gdy "kilkaset kilometrów stąd rosyjskie rakiety zabijają ludzi".

- Wtedy (w przeszłości - red.) gdyby mi pan powiedział, że w niepodległej Polsce ktoś będzie powtarzał bzdury o zgniłym Zachodzie, to bym panu nie uwierzył - zwrócił się do Piotra Kraśki.

- Nie rozumiem, gdzie moi byli koledzy zabrnęli. Przecież Solidarność, ten wielki ruch walczył o to, żeby Polska była normalnym krajem. A normalność definiowaliśmy jako bycie demokracją typu zachodniego - wskazywał szef polskiej dyplomacji.

Sikorski: mnie szokuje, że nasi konkurenci polityczni mówią, że zagrożenie dla Polski jest z zachodu Źródło: TVN24

Sikorski: pytam się polskich nacjonalistów

Sikorski odniósł się też do krytyki Kaczyńskiego względem Niemiec.

- W Jasionce w tej chwili stacjonują niemieccy żołnierze. Niemiecka bateria Patriot chroni polskiego miasta, polskiej bazy wojskowej. To dobrze czy źle? Ja się pytam Jarosława Kaczyńskiego. Pytam się polskich nacjonalistów - czy naprawdę chcecie recesji w niemieckiej gospodarce? Biorąc pod uwagę, że jedna czwarta naszego eksportu idzie do Niemiec - mówił dalej wicepremier.

Igrzyska Wolności

W ramach Igrzysk Wolności eksperci z całego świata biorą udział w debatach na temat między innymi funkcjonowania w warunkach toczących się konfliktów, zagrożeniu populizmem i faszyzacji życia publicznego, polityki Chin, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Przewidziano też spotkania z ekspertami z dziedziny ekonomii, nauk społecznych, kultury. Debaty eksperckie są w dużej części transmitowane na żywo za pośrednictwem strony organizatora.

OGLĄDAJ: TVN24 HD