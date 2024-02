Radosław Sikorski w Radzie Atlantyckiej wygłosił "osobistą uwagę". "Mój syn jest amerykańskim żołnierzem"

Radosław Sikorski podczas wizyty w Waszyngtonie wystąpił z przemówieniem w Radzie Atlantyckiej (Atlantic Council). - Moja żona, jak niektórzy z was wiedzą, jest Amerykanką. Natomiast większość z was może nie wiedzieć, że nasz syn jest amerykańskim żołnierzem - oświadczył. Wskazywał, że jego "serce i obowiązek" są przy Polsce, ale jego interesy "również związane są z tym, żeby Ameryka była krajem pełnym dobrobytu". Szef polskiej dyplomacji mówił też, że "tylko trzy kroki dzielą nas od bardziej bezpiecznego i stabilnego świata".

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystąpił w poniedziałek w think tanku Atlantic Council (Rada Atlantycka) w Waszyngtonie.

- Będę mówić o tematach dotyczących interesów narodowych, sojuszów międzynarodowych, tego, w jaki sposób pokonać dyktatora, w jaki sposób odzyskać wolność, stabilność oraz siłę. Ale chciałbym rozpocząć od osobistej uwagi - powiedział na wstępie wykładu szef polskiej dyplomacji.

- Chociaż jestem ministrem spraw zagranicznych Polski, moja żona, jak niektórzy z was wiedzą, jest Amerykanką. Natomiast większość z was może nie wiedzieć, że nasz syn jest amerykańskim żołnierzem - powiedział. - Moje serce i obowiązek zatem leżą przy Polsce. Ale moje interesy również związane są z tym, żeby Ameryka była krajem pełnym dobrobytu i pewnym siebie, by pozostała bardzo lojalna wobec swoich sojuszników - podkreślił.

Sikorski: musimy podjąć te kroki, żeby zapobiec jeszcze większemu globalnemu konfliktowi

Polityk przekonywał też, że "tylko trzy kroki dzielą nas od bardziej bezpiecznego i stabilnego świata".

- Jakie są zatem te trzy kroki? Po pierwsze, wesprzeć Ukraińców bronią, która jest im pilnie potrzebna. Po drugie, inwestujcie w nasze bezpieczeństwo po to, żeby stworzyć odstraszanie. Odstraszanie tak mocne, by doprowadziło do tego, żeby Putin oraz jego ludzie "byli mali". Po trzecie, należy wzmocnić nasze sojusze po to, żeby zabezpieczyć pozycję naszej siły - wyliczał.

Według niego "musimy podjąć te kroki nie po to, żeby eskalować wojnę w Ukrainie, ale po to, żeby zapobiec jeszcze większemu globalnemu konfliktowi, który obecnie coraz bardziej zbliża się do naszych granic".

- Nawet jeżeli będziecie kontestować niektóre z moich argumentów, które przedstawiam jako polityk, to bardzo proszę, żebyście nie wątpili, że ja również nie chcę, żeby mój syn został przerzucony do tego, żeby walczyć przeciwko agresji Putina. Ja chcę odstraszać i zapobiegać takiej sytuacji - podkreślał.

"Pokonanie Putina to słuszna rzecz w jak najszerszym sensie tego słowa"

Minister odniósł się też do kwestii wsparcia Ukrainy. - Zdaję sobie sprawę, że appeasement (polityka ustępstw, łagodzenia - przyp. red.) może wydawać się łatwiejszą ścieżką. Ale obawiam się, (...) że jeśli Ameryka nie zbierze się wspólnie z Europą, by umożliwić ukraińskie zwycięstwo, nasza wspólnota państw demokratycznych zacznie się rozłamywać. Sojusznicy zaczną rozglądać się za innymi sposobami na zapewnienie sobie bezpieczeństwa, a niektórzy z nich będą sięgać po broń ostateczną - powiedział Sikorski podczas wykładu.

Ocenił, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana na Ukrainie, posunie się dalej i ruszy bliżej granic NATO. Według niego dobrą wiadomością jest jednak to, że Władimir Putin zdecyduje się na takie kroki, "tylko jeśli będzie myślał, że ujdzie mu to na sucho".

- Do nas należy wybór, czy chcemy kształtować historię sami, czy pozwolić, by była kształtowana przez innych w Moskwie, Teheranie, Pekinie. Pokonanie Putina to słuszna rzecz w jak najszerszym sensie tego słowa. To moralnie ugruntowane, strategicznie mądre, wojskowo uzasadnione i ekonomicznie korzystne. To przeważa nad polityką i jest ważniejsze niż partyjniactwo - podkreślał.

Radosław Sikorski w Atlantic Council Konrad Laskowski/MSZ

Sikorski: myślę, że to są w większości puste groźby

Szef MSZ został zapytany pytany przez byłą specjalną wysłanniczkę USA do Irlandii Północnej Paulę Dobriansky i członkinię zarządu Rady Atlantyckiej, która prowadziła panel, czy Zachód przecenia zagrożenie płynące z eskalacji konfliktu na Ukrainie.

Sikorski wyraził przekonanie, iż rosyjski prezydent "odkrył, że użycie broni jądrowej jest w rzeczywistości dość trudne". Wskazywał, że użycie jej wiąże się nie tylko z ryzykiem silnej odpowiedzi międzynarodowej, ale także z problemami takimi jak skażenie radioaktywne na polu bitwy i ryzyka dla własnych sił.

- Myślę więc, że to są w większości puste groźby i nie powinny nas prowadzić do odstraszenia nas od zrobienia słusznej rzeczy - podkreślił Sikorski.

Spotkanie z Jake'm Sullivanem i rozmowa o "najważniejszych strategicznych sprawach"

Wcześniej w poniedziałek - jak informował korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona - Sikorski został przyjęty w Białym Domu przez Jake'a Sullivana, doradcę prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego.

Sikorski w Waszyngtonie. Spotkał się z Sullivanem, przemawiał w Atlantic Council TVN24

W rozmowie z Wroną polski minister poinformował, że ich rozmowa dotyczyła "najważniejszych strategicznych spraw". Wymieniał, że były to tematy takie jak "Ukraina, stosunki polsko-amerykańskie, przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego, wizyta prezydenta, premiera, szczyt NATO".

Około godziny 22 czasu polskiego szef resortu dyplomacji spotka się z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem.

Cała rozmowa Marcina Wrony z ministrem Radosławem Sikorskim w Waszyngtonie TVN24

Autorka/Autor:akr / prpb

Źródło: PAP, TVN24