Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Radosław Sikorski w USA o Patriotach: to dobry kierunek i oznaka solidarności z Ukrainą

|
Minister Radosław Sikorski w Nowym Jorku
Sikorski: prezydent Zełenski jednak ma jakieś karty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Radosław Sikorski powiedział w Nowym Jorku, że gdyby USA udzieliły Ukrainie licencji na rakiety do systemu Patriot, to byłby z ich strony dobry kierunek. Szef polskiej dyplomacji komentował usunięcie dwóch rosyjskich oligarchów z czarnej listy sankcyjnej Unii Europejskiej. Minister opowiedział też o spotkaniu z szefem białoruskiej dyplomacji.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem przekazał, że amerykański przywódca pozytywnie odnosi się do udzielenia Ukrainie licencji na rakiety do systemu Patriot i że firma Raytheon wyraziła gotowość do współpracy z Ukrainą.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że już podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze był sceptyczny co do możliwości szybkiej realizacji tego przedsięwzięcia.

- To są bardzo skomplikowane technologie, to wymaga rozmów licencyjnych, transferów własności intelektualnej, budowy nowych fabryk. To jest sprawa raczej na lata niż na tygodnie czy miesiące - podkreślił.

Na pytanie, czy można w tej sytuacji uznać tego rodzaju propozycję dla Ukrainy - jeśli dojdzie do skutku - jako środek na przeczekanie, Sikorski odparł: - To dobry kierunek i też taka oznaka solidarności z Ukrainą.

- Byłem w Kijowie tydzień temu i tam uderzały nie tylko drony, przed którymi są jakieś sposoby obrony, takie elektroniczne strącanie. A na rakiety balistyczne jest właściwie tylko jeden sposób: Patriot PAC-3 - dodał Sikorski.

Sikorski: nie cieszymy się z usunięcia dwóch oligarchów z listy sankcyjnej

Rada Unii Europejskiej poinformowała we wtorek wieczorem o przedłużeniu sankcji na trzy tysiące osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę na kolejne trzy lata. Zgodnie ze źródłami UE z czarnej listy usunięto dwóch oligarchów - chodzi o popleczników rosyjskiego przywódcy Władimira Putina: Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana.

- Rzeczywiście na wniosek niektórych państw sankcje na tych dwóch gentlemanów nie są przedłużone, ale z drugiej strony mamy przedłużony termin obowiązywania całej reszty sankcji, co oznacza, że to nie jest precedens, który za sześć miesięcy wywoła lawinę, tylko sytuacja wyjątkowa - powiedział Sikorski.

- Jesteśmy konfederacją, państwa członkowskie mają suwerenne prawa do określania swoich stanowisk. My się z tego nie cieszymy, ale to był jedyny możliwy kompromis, jaki można było zawrzeć - ocenił szef polskiej dyplomacji.

Z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył we wtorek, że decyzja o wykreśleniu rosyjskich oligarchów Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana z listy sankcyjnej jest haniebna i nieuzasadniona, a Rosja osiągnęła swój cel.

Spotkanie z szefem białoruskiej dyplomacji

Szef MSZ potwierdził, że spotkał się z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem. Zwrócił uwagę, że spotyka się w ONZ z kilkudziesięcioma ministrami spraw zagranicznych. - ONZ to teren neutralny - powiedział podkreślając, że w związku z tym można spotkać się tu z przedstawicielami także tych krajów, z którymi niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach.

Na uwagę, że to przełom, jako że stosunków między oboma krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2016 roku, szef polskiej dyplomacji podkreślił, że "mamy obecnie unormowaną bardziej niż w przeszłości sytuację na granicy, oczywiście to zasługa tego, że kolejne rządy zainwestowały w płot skuteczny na granicy, ale mamy też zwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta". - Więc sąsiadom wolno więcej, mają większe powody, żeby próbować stabilizować swoje stosunki - zaznaczył.

Minister Radosław Sikorski w Nowym Jorku
Minister Radosław Sikorski w Nowym Jorku
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Dopytywany o przebieg spotkania i jakie tematy poruszono, Sikorski powiedział, że były to między innymi sytuacja na granicy, ale też i sytuacja bezpieczeństwa regionalnego.

Pytany, czy prosił o to, by Białoruś nie zezwalała Rosji na przelot dronów i rakiet przez jej terytorium, odparł: "między innymi". - To jest spotkanie pierwsze, zapoznawcze, ale odbywają się też spotkania innych resortów, na innych szczeblach. Wkrótce otwieramy nowy budynek ambasady w Mińsku. Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody - powiedział szef MSZ.

Dopytywany, czy to oznacza, że polski rząd uznaje reżim Łukaszenki, Sikorski powiedział: "jako państwo uznajemy inne państwa, a nie rządy". Na pytanie, czy jest to zatem normalizacja relacji z Białorusią, powiedział, że "to jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjać".

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychUSAWojna w UkrainieBiałoruśWołodymyr ZełenskiDonald Trump
Czytaj także:
egzorcyzmy
Trzy egzorcyzmowane kobiety pozywają Kościół. Chcą prawie 20 milionów
Sebastian Klauziński
Spotkanie pierwszych dam w Nowym Jorku
Melania Trump ogłosiła decyzję. Polska zorganizuje spotkanie
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump na wojnie z mediami. Żadna stacja nie pokazała uroczystości
Świat
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Zatrzymanie w sprawie Zondacrypto, spotkanie Trumpa z Zełenskim, rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem
najważniejsze informacje
Maria Okrucińska
Polka kolarską mistrzynią świata juniorek
EUROSPORT
imageTitle
Wielcy Polacy. "Nie ma żadnych cudów"
EUROSPORT
imageTitle
"Mam nadzieję, że to był pierwszy z trzech takich meczów z rzędu"
EUROSPORT
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
Tysiące fałszywych reklam stworzonych przez AI. NASK alarmuje
BIZNES
Opady deszczu, noc, ulewa, intensywne
Silny deszcz w części kraju. Tutaj ostrzega IMGW
METEO
imageTitle
Nie dali się Niemcom. "Nie z nami takie numery"
EUROSPORT
Samochód dachował w rowie, kierowca próbował uciec
Dachował i próbował uciec. Powstrzymał go policjant po służbie
WARSZAWA
evonik - frantic00 shutterstock_2231020397
Tysiące osób stracą pracę. Kolejny gigant ogłasza cięcia
BIZNES
Kropka
Minister energii odpowiada Karolowi Nawrockiemu w sprawie cen paliw
BIZNES
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Akcja policji w Mławie. Katarzyna G. zatrzymana
WARSZAWA
Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w Japonii
Wezbrana rzeka odcięła mieszkańców od świata. "Boję się, że znowu zacznie padać"
METEO
22 1925 fpf cl-0018
Spotkanie Zełenskiego i Trumpa. "To wsparcie dla Ukrainy"
Świat
Ameba
Ameba rekordzistka. Żadna inna nie wytrzymuje takich temperatur
METEO
imageTitle
Z kim zagrają Polacy w półfinale mistrzostw Europy?
EUROSPORT
pap_20140124_0VD (1)
Wyciek z MyDr. Pacjenci żądają odszkodowań
BIZNES
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump po spotkaniu w ONZ
USA "przekażą propozycję" Rosjanom
Świat
Noc, burza
Wieczorne burze w dwóch województwach
METEO
Rosyjski samolot Ił-20 przechwycony przez polskie myśliwce
Polskie myśliwce w akcji. Przechwycony rosyjski samolot
Polska
Unia Europejska Komisja
Sankcje przedłużone, jednak jest jedno "ale". "Moskwa świętuje"
BIZNES
Kanclerz Friedrich Merz
"Katastrofa" u sąsiadów
Maja Piotrowska
imageTitle
Polacy w półfinale. Leon wybił Niemcom siatkówkę z głowy
EUROSPORT
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
W Tatrach mogą schodzić lawiny. Ratownicy ostrzegają
METEO
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki i Sikorski o przemówieniu Trumpa
Świat
Sarna zaplątała się w ogrodzenie
Zaplątała się w ogrodzenie i nie mogła wydostać. Pomogli policjanci
Kielce
Kim Keon Hi, żony byłego prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola
Pięć lat więzienia dla byłej pierwszej damy. Zapadł wyrok
BIZNES
Areszt po kradzieży biżuterii za pół miliona złotych
Ukradli biżuterię wartą ponad pół miliona złotych. Są w areszcie
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica