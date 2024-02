Sikorski w USA: jeśli Putin grozi, to ja tym groźbom jestem zmuszony wierzyć

Radosław Sikorski był w sobotę pytany przez dziennikarza TVN24 w Waszyngtonie o słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w wywiadzie dla BBC przyznał, że nie wierzy, by Rosja zdecydowała się zaatakować jakikolwiek kraj NATO . - Jeśli Putin grozi, jeśli grozi były prezydent Miedwiediew, to ja tym groźbom niestety zmuszony jestem wierzyć - odparł szef polskiej dyplomacji.

Sikorski o wojnie w Ukrainie: sytuacja jest lepsza niż bym się spodziewał

Szef MSZ ocenił, że dwa lata temu "miałby problem, żeby uwierzyć" w to, że "Rosja nie tylko nie zdobędzie Kijowa, ale że właściwie cały ówczesny kontyngent najeźdźców zostanie zniszczony przez wojsko ukraińskie", że "Unia Europejska przekaże Ukrainie prawie 100 miliardów euro pomocy finansowej i przegłosuje kolejne 50 miliardów na to, aby państwo ukraińskie funkcjonowało", a także, że "Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie nowoczesny sprzęt".

W odniesieniu do zaangażowania USA w konflikt w Ukrainie zaznaczył jednak, że "ważą się losy kolejnego pakietu". - Ale to, co Stany Zjednoczone już zrobiły dla Ukrainy, to było ponad moje oczekiwania. Uważam, że Rosja w tej wojnie zagrała poniżej oczekiwań, Ukraina powyżej oczekiwań, Europa powyżej oczekiwań i Stany Zjednoczone powyżej oczekiwań. Pytanie, czy starczy nam strategicznej cierpliwości, determinacji, aby nadal wspierać Ukrainę do zwycięstwa, które gwarantuje przywrócenie ładu międzynarodowego, odzyskanie przez Ukrainę granicy uznanej międzynarodowo - dodał Sikorski.