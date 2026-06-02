Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Polska nigdy więcej nie będzie rosyjską kolonią". Sikorski w Hiszpanii

|
Szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji barcelońskiego think tanku Cercle d'Economia
Sikorski: Rosja nie dopuści Europy do decyzji na nasze piękne oczy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/sikorskiradek
Kraje znajdujące się bliżej Rosji wydają więcej na obronność, ale działania Kremla zagrażają również Hiszpanii, położonej daleko od rosyjskich granic - ocenił w poniedziałek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji barcelońskiego think tanku Cercle d’Economia.

Sikorski uczestniczył w poniedziałek w dorocznym spotkaniu Cercle d'Economia. To platforma do prowadzenia debat poświęconych współczesnym wyzwaniom geopolitycznym. Wśród gości tegorocznej edycji są m.in. król Hiszpanii Filip VI i premier Pedro Sanchez.

Sikorski podkreślił, że europejska autonomia strategiczna w dziedzinie obronności powinna być rozwijana we współpracy z USA. Zaznaczył również, że Unia Europejska nie może stać się zakładnikiem jednego kraju, który jest w stanie blokować m.in. proces nakładania sankcji.

Polski polityk opowiedział się za zwiększeniem wydatków na obronność przez kraje europejskie, a także za tym, aby amerykańskie firmy zbrojeniowe produkowały w Europie.

- Geografia ma znaczenie - podkreślił Sikorski w wypowiedzi dla hiszpańskiej telewizji. - Im bliżej Rosji, tym więcej wydajesz na obronność - dodał szef MSZ.

Później we wpisie na platformie X zapewnił, że "Polska nigdy więcej nie będzie rosyjską kolonią". "Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, ale amerykański przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie dostarczyć nam wszystkiego, czego potrzebujemy, ponieważ brakuje mu odpowiednich mocy produkcyjnych. Dlatego musimy rozwijać europejskie zdolności obronne w harmonii z USA. W ten sposób wzmacniamy nasz sojusz" - dodał.

Szef MSZ Hiszpanii: trzeba zacząć mówić o europejskiej suwerenności

Razem z Sikorskim w panelu dyskusyjnym uczestniczył jego hiszpański odpowiednik Jose Manuel Albares. W ocenie Hiszpana wojna Rosji z Ukrainą i sytuacja międzynarodowa "to decydujący moment dla Europy". - Trzeba pójść jeszcze dalej niż tylko w kierunku autonomii i zacząć mówić o europejskiej suwerenności - zaapelował Albares.

- W Europie nie brakuje nam pomysłów. Brakuje nam woli politycznej, by je zrealizować - przyznał hiszpański minister.

Hiszpania to jedyny kraj NATO sprzeciwiający się wydatkom na obronność na poziomie 5 proc. PKB. Sikorski zauważył jednak, że Rosja, która "dokonuje zabójstw, podpaleń, prowadzi operacje z wykorzystaniem dronów" oraz ingeruje militarnie w Afryce Północnej, stanowi zagrożenie również dla interesów Hiszpanii.

Wcześniej, podczas spotkania dwustronnego, Sikorski rozmawiał z Albaresem m.in. o relacjach transatlantyckich, wsparciu dla Ukrainy i współpracy gospodarczej.

Konferencja "Autonomia strategiczna Europy: mit czy rzeczywistość?", zorganizowana przez Cercle d'Economia, potrwa do środy.

OGLĄDAJ: Exposé Sikorskiego. "Nie możemy być frajerami"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiHiszpaniaRosjaWojna w Ukrainie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
Polska
EN_01678540_0395
Zmasowany atak na Kijów, Putin sięgnął po rakiety Cyrkon. "Spadają jak piorun"
Świat
Robert Telus
CBA bada interesy posła PiS
Polska
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
Świat
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Świat
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
WARSZAWA
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
Kraków
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
1 na 1
Spór o order Zełenskiego. Zgorzelski: była akcja, jest reakcja
Polska
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Obrzydliwe" słowa Mentzena. Poseł Konfederacji: nie mówił o ogóle
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję
Olsztyn
Driftował na skrzyżowaniu w Ostrołęce
Driftował w środku miasta. W zaskakujący sposób się tłumaczył. Nagranie
Ostrołęka
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
Katowice
Izolatka w izbie przyjęć po pożarze
Pacjent rozpalił ognisko w izbie przyjęć. Chciał uciec
Szczecin
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Ireneusz Nowak
"Takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu!". Jest decyzja szefa MON
Polska
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
ciesnina ormuz
"Ryzyko jest bardzo wysokie". Kosztowna pułapka Zatoki Perskiej
BIZNES
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Policja Wielka Brytania
Mieli chronić rodzinę królewską, spali na służbie
Świat
Autobus linii 138
Asfaltowanie i budowa kanalizacji na Pradze i w Wilanowie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica