Polska "Polska nigdy więcej nie będzie rosyjską kolonią". Sikorski w Hiszpanii

Sikorski uczestniczył w poniedziałek w dorocznym spotkaniu Cercle d'Economia. To platforma do prowadzenia debat poświęconych współczesnym wyzwaniom geopolitycznym. Wśród gości tegorocznej edycji są m.in. król Hiszpanii Filip VI i premier Pedro Sanchez.

Sikorski podkreślił, że europejska autonomia strategiczna w dziedzinie obronności powinna być rozwijana we współpracy z USA. Zaznaczył również, że Unia Europejska nie może stać się zakładnikiem jednego kraju, który jest w stanie blokować m.in. proces nakładania sankcji.

Polski polityk opowiedział się za zwiększeniem wydatków na obronność przez kraje europejskie, a także za tym, aby amerykańskie firmy zbrojeniowe produkowały w Europie.

- Geografia ma znaczenie - podkreślił Sikorski w wypowiedzi dla hiszpańskiej telewizji. - Im bliżej Rosji, tym więcej wydajesz na obronność - dodał szef MSZ.

Później we wpisie na platformie X zapewnił, że "Polska nigdy więcej nie będzie rosyjską kolonią". "Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, ale amerykański przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie dostarczyć nam wszystkiego, czego potrzebujemy, ponieważ brakuje mu odpowiednich mocy produkcyjnych. Dlatego musimy rozwijać europejskie zdolności obronne w harmonii z USA. W ten sposób wzmacniamy nasz sojusz" - dodał.

Szef MSZ Hiszpanii: trzeba zacząć mówić o europejskiej suwerenności

Razem z Sikorskim w panelu dyskusyjnym uczestniczył jego hiszpański odpowiednik Jose Manuel Albares. W ocenie Hiszpana wojna Rosji z Ukrainą i sytuacja międzynarodowa "to decydujący moment dla Europy". - Trzeba pójść jeszcze dalej niż tylko w kierunku autonomii i zacząć mówić o europejskiej suwerenności - zaapelował Albares.

- W Europie nie brakuje nam pomysłów. Brakuje nam woli politycznej, by je zrealizować - przyznał hiszpański minister.

Hiszpania to jedyny kraj NATO sprzeciwiający się wydatkom na obronność na poziomie 5 proc. PKB. Sikorski zauważył jednak, że Rosja, która "dokonuje zabójstw, podpaleń, prowadzi operacje z wykorzystaniem dronów" oraz ingeruje militarnie w Afryce Północnej, stanowi zagrożenie również dla interesów Hiszpanii.

Wcześniej, podczas spotkania dwustronnego, Sikorski rozmawiał z Albaresem m.in. o relacjach transatlantyckich, wsparciu dla Ukrainy i współpracy gospodarczej.

Konferencja "Autonomia strategiczna Europy: mit czy rzeczywistość?", zorganizowana przez Cercle d'Economia, potrwa do środy.

