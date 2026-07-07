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Polska

Sikorski w CNN: mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski w CNN: Rosja jest zdolna do jakiegoś rodzaju prowokacji z użyciem fałszywej flagi i dronów
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla CNN wyraził nadzieję, że publiczne ostrzeżenia dotyczące możliwych rosyjskich prowokacji odwiodą Rosję od jej zamiarów. Zaznaczył też, że ma zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako sojusznika.

W wywiadzie przeprowadzonym w przeddzień szczytu NATO, szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski zapewnił, że Warszawa nadal ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się kolejnej (po Radzikowie, gdzie jest stała baza amerykańskiej tarczy antyrakietowej) stałej bazy USA na terytorium Polski, mimo że - jak dodał - dalsze redukcje amerykańskich wojsk w Europie "wyraźnie nadchodzą".

Zapytany, czy demonstracja jedności NATO jest w Ankarze możliwa w sytuacji, gdy prezydent USA publicznie atakuje przywódców sojuszniczych państw, Sikorski odpowiedział, że "można się kłócić o poziomy wydatków i wciąż być dobrymi sojusznikami".

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski
Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Sikorski ocenił, że Sojusz "jest silniejszy od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę". Przypomniał przy tym wejście do NATO Finlandii i Szwecji oraz na skokowy wzrost europejskich wydatków obronnych, częściowo pod presją prezydenta Donalda Trumpa.

Sikorski o zaufaniu do USA

Prowadzący rozmowę dziennikarz Jim Sciutto zapytał, czy Polska nie podziela wyrażanych w Europie wątpliwości co do wiarygodności amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. - Mamy zaufanie - odparł Sikorski. - Mamy amerykańskie wojska na naszej ziemi i prosimy o więcej, w tym o drugą stałą bazę. Mamy już bazę obrony przeciwrakietowej, która chroni głównie Amerykę, ale też Europę - dodał.

Do argumentu, że część sojuszników skarży się na brak konkretnych korzyści w zamian za rosnące wydatki, Sikorski odpowiedział pytaniem: - Jeśli ktoś naprawdę tak myśli, że mniej ufa USA, to powinien więcej wydawać na obronność, nie sądzi pan?

Odnosząc się do zapowiedzi szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o kolejnych redukcjach amerykańskiej obecności w Europie, Sikorski przyznał, że "redukcje wyraźnie nadchodzą", a Stany Zjednoczone "wymagają od nas w Europie większych zdolności konwencjonalnych" - same natomiast pretendują do roli "kawalerii zza wzgórza".

Zaznaczył przy tym, że nawet przy przesunięciu wojsk USA w inne regiony, Europa nadal będzie korzystać z amerykańskiej obecności i wsparcia, między innymi logistycznego, czy wywiadowczego.

Sikorski o możliwych rosyjskich prowokacjach

Minister odniósł się do swoich wcześniejszych wypowiedzi ostrzegających o możliwych prowokacjach Rosji wobec Polski. Ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie, a gdyby miała taki zamiar, byłoby to widoczne po ruchach jej wojsk. Dodał jednak, że możliwa jest na przykład "operacja pod fałszywą flagą".

- To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów - być może ukraińskich dronów - i następnie udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak - mówił. - Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. Musimy im powiedzieć, i to właśnie robimy, że wiemy, że nie zmierzają one do niczego dobrego - dodał.

Szef polskiej dyplomacji przypomniał ostrzeżenia amerykańskiego wywiadu z 2022 roku o tym, że Rosja szykuje prowokacje mające dać casus belli [powodu do ataku - red.] do inwazji na Ukrainę. - To powstrzymało Rosjan od faktycznego zrobienia tego [fabrykowania prowokacji - red.] - powiedział Sikorski. - Mam więc nadzieję, że te ostrzeżenia oznaczają, że Putin nie naciśnie guzika prowokacji - dodał.

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Źródło: CNN, PAP
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Tagi:
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