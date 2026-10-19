Polska Radosław Sikorski: uważam, że prezydent już montuje koalicję z Grzegorzem Braunem Filip Czerwiński |

Radosław Sikorski: myślę, że Karol Nawrocki już montuje koalicję z Grzegorzem Braunem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W niedawnym wywiadzie prezydent Karol Nawrocki powiedział, że partię Grzegorza Brauna "należy traktować jako obecną w polityce", bo ma "poparcie części Polaków". W "Faktach po Faktach" TVN24 Katarzyna Kolenda-Zaleska zapytała Radosława Sikorskiego, czy przesądziłby, że nie będzie koalicji Jarosława Kaczyńskiego z Braunem.

- Myślę, że tę koalicję pan prezydent już montuje. Zaczął się proces wybielania [Brauna - red.] - odpowiedział minister spraw zagranicznych i wicepremier. - Wiemy, do czego to będzie prowadziło - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Putin marzy o tym od dekad" FAKTY PO FAKTACH

"Rolą prezydenta w Polsce nie jest montowanie frakcji politycznych"

Sikorski mówił, że sam Jarosław Kaczyński ostrzegał Nawrockiego, że Stany Zjednoczone "pogroziły mu palcem" w związku z Braunem.

- Ja rozumiem dlaczego Braun się może komuś nie podobać, bo mnie się też nie podoba. Ale dla nich, zdaje się, że to jest norma, że nawet nasz najlepszy sojusznik nam będzie mówić, kogo można mieć, a kogo nie mieć w koalicji. O tym zdecydują Polacy. Ja zrobię wszystko, żeby ci prorosyjscy, antyukraińscy, antyzachodni antysemici nie współrządzili Polską, ale to są nasze polskie decyzje - oświadczył Sikorski.

Na pytanie Kolendy-Zaleskiej, czy uważa Nawrockiego za patrona prawicowego paktu senackiego, Sikorski odparł: - To ja nie uważam, on to sam mówi.

- Ja uważam, że to jest znowu błąd w pojmowaniu roli prezydenta. Rolą prezydenta w Polsce nie jest montowanie frakcji politycznych czy obozów politycznych. Rolą prezydenta jest pilnowanie konstytucji i reprezentowanie kraju, a nie lansowanie siebie na przyszłego lidera prawicy - skomentował gość TVN24.

OGLĄDAJ: "Nawrocki uważa, że jego rolą jest obalanie demokratycznie wybranego rządu" Zobacz cały materiał