Polska

Paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry unieważniony

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro znaleziony w Budapeszcie
Źródło: TVN24
Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, przekazał, że na wniosek Prokuratury Krajowej unieważnił paszport dyplomatyczny "Zbigniewa Z.". Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Polityk przebywa w Budapeszcie.

Sikorski poinformował o decyzji we wpisie na platformie X.

"Na wniosek Prokuratury Krajowej unieważniłem paszport dyplomatyczny Zbigniewa Z." - napisał.

Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów

Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym założenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Wpis ze zdjęciem Ziobry. Żurek: Wrzosek ma inny temperament
Wpis ze zdjęciem Ziobry. Żurek: Wrzosek ma inny temperament

"ROZMOWA PIASECKIEGO"

Jak mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 miliony złotych.

W ubiegłym tygodniu prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt dla posła PiS. Polityk przebywa w Budapeszcie i twierdzi, że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces.

Paszporty Ziobry i Romanowskiego

W weekend "Rzeczpospolita" podała, że na wniosek śledczych MSZ i MSWiA unieważniły paszporty ściganemu Europejskim Nakazem Aresztowania posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. W czasach rządów PiS-u był jednym z najbliższych współpracowników Ziobry. On także przebywa na Węgrzech.

Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to "cywilny". "Rzeczpospolita" dodała, że "taki sam los czeka Zbigniewa Ziobrę", jeśli i on zdecyduje się na azyl polityczny na Węgrzech. Do tej pory były minister sprawiedliwości się na to nie zdecydował.

Informację w sprawie paszportów Romanowskiego potwierdził Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Unieważnienie paszportów ma uniemożliwić ucieczkę poza strefę Schengen.

"Powodem unieważnienia paszportu był wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, złożony na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 11 ustawy o dokumentach paszportowych (...). Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen" – tłumaczył dla "Rzeczpospolitej".

Cztery najgłośniejsze afery, "czasu coraz mniej"

Autorka/Autor: mjz/tr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Radosław Sikorski
