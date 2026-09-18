Radosław Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Rozmawiano o bazach w Polsce
O przyjęciu ambasadora przez Sikorskiego poinformowało w piątek na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
"Poruszono m.in. kwestie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, gotowości Polski do przyjęcia stałej obecności wojskowej USA oraz współpracy w dziedzinie energii i minerałów krytycznych" - napisano.
Trump o amerykańskiej bazie w Polsce
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że "czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce", dodając, że dzieje się tak "dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski". Trump stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.
Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której jednostki są okresowo zmieniane.
Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.