Polska Radosław Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Rozmawiano o bazach w Polsce Adrian Wróbel |

Trump pisze o bazie USA w Polsce. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/MSZ_RP

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O przyjęciu ambasadora przez Sikorskiego poinformowało w piątek na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

📍 Warszawa



Wicepremier, minister spraw zagranicznych @sikorskiradek przyjął dziś ambasadora USA w Polsce @USAmbPoland 🇵🇱🇺🇸



Poruszono m. in. kwestie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, gotowości Polski do przyjęcia stałej obecności wojskowej USA oraz współpracy w dziedzinie… pic.twitter.com/K3riaT1iUz — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 18, 2026 Rozwiń

"Poruszono m.in. kwestie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, gotowości Polski do przyjęcia stałej obecności wojskowej USA oraz współpracy w dziedzinie energii i minerałów krytycznych" - napisano.

Trump o amerykańskiej bazie w Polsce

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że "czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce", dodając, że dzieje się tak "dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski". Trump stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.

Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której jednostki są okresowo zmieniane.

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Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

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