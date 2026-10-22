Minister w Warszawie, wiceminister w Teheranie. Rozmowy dyplomatyczne z państwami Zatoki Perskiej
"Dziś wiceminister Wojciech Zajączkowski złożył wizytę w Teheranie, gdzie odbył konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu" - poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w kontekście agresywnej polityki Rosji, oraz w rejonie Zatoki Perskiej, w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim" - przekazano.
"Omówiono możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji. Spotkania były także okazją do otwartej wymiany opinii na temat wspólnych wyzwań oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy" - dodano.
Sikorski rozmawiał z przedstawicielami państw Zatoki Perskiej
Później polski resort dyplomacji poinformował o spotkaniu ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC): Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Kataru.
Jak wyjaśniono, spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania relacji między Europą a Bliskim Wschodem.