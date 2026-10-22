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Polska

Minister w Warszawie, wiceminister w Teheranie. Rozmowy dyplomatyczne z państwami Zatoki Perskiej

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Wojciech Zajączkowski spotkał się w Teheranie z przedstawicielami resortu dyplomacji Iranu
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/MSZ_RP
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Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski spotkał się w Teheranie z przedstawicielami resortu dyplomacji Iranu. Rozmowy dotyczyły między innymi sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Później resort poinformował o rozmowach ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami krajów Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej.

"Dziś wiceminister Wojciech Zajączkowski złożył wizytę w Teheranie, gdzie odbył konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu" - poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w kontekście agresywnej polityki Rosji, oraz w rejonie Zatoki Perskiej, w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim" - przekazano.

"Omówiono możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji. Spotkania były także okazją do otwartej wymiany opinii na temat wspólnych wyzwań oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy" - dodano.

Sikorski rozmawiał z przedstawicielami państw Zatoki Perskiej

Później polski resort dyplomacji poinformował o spotkaniu ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC): Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Kataru.

Jak wyjaśniono, spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania relacji między Europą a Bliskim Wschodem.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychIranZatoka PerskaKuwejtZjednoczone Emiraty ArabskieArabia SaudyjskaKatar
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