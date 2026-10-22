Polska Minister w Warszawie, wiceminister w Teheranie. Rozmowy dyplomatyczne z państwami Zatoki Perskiej Oprac. Adam Styczek |

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych o obniżce cen paliw: rząd zrobi to jak najszybciej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/MSZ_RP

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"Dziś wiceminister Wojciech Zajączkowski złożył wizytę w Teheranie, gdzie odbył konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu" - poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w kontekście agresywnej polityki Rosji, oraz w rejonie Zatoki Perskiej, w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim" - przekazano.

Dziś wiceminister @ZajaczkowskiW złożył wizytę w Teheranie, gdzie odbył konsultacje polityczne w @IRIMFA_EN.



Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w kontekście agresywnej polityki Rosji, oraz w rejonie Zatoki Perskiej, w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim.… pic.twitter.com/aGoKivlKD8 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) October 21, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Omówiono możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji. Spotkania były także okazją do otwartej wymiany opinii na temat wspólnych wyzwań oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy" - dodano.

Sikorski rozmawiał z przedstawicielami państw Zatoki Perskiej

Później polski resort dyplomacji poinformował o spotkaniu ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC): Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Kataru.

Jak wyjaśniono, spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania relacji między Europą a Bliskim Wschodem.

📍 Warszawa 🇵🇱



Wicepremier, minister spraw zagranicznych @sikorskiradek spotkał się dziś z ambasadorami krajów Rady Współpracy Państw Zatoki 🇸🇦🇦🇪🇰🇼🇶🇦



Rozmowy dotyczyły:

🔹 bezpieczeństwa energetycznego

🔹 rozwoju relacji między Europą a Bliskim Wschodem pic.twitter.com/dEVJkFUap7 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) October 21, 2026 Rozwiń Źródło: X