Polska Pytania po spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. "Prosimy o dostarczenie do MSZ notatki" Filip Czerwiński |

Tusk dla TVN24 o spotkaniu szefa MON z Trumpem Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek w serwisie X wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zamieścił zdjęcie z anteny TV Republika. W kadrze widać europosła Adama Bielana oraz pasek, na którym widnieje napis "Amerykanie zainteresowani zmianą premiera w Polsce".

"Uprzejmie informuję, że MSZ nie upoważniło europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce" - napisał.

Uprzejmie informuję, że @MSZ_RP nie upoważniło europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce. pic.twitter.com/pQI2ezxVaf — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 5, 2026 Rozwiń

Do czego odnosił się Radosław Sikorski?

Według TV Republika wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent USA Donald Trump rozmawiali w marcu o tym, że Amerykanie są zainteresowani zmianą polskiego premiera. Nie podano szczegółów.

23 września europoseł PiS Adam Bielan napisał w serwisie X, że pomógł zorganizować spotkanie szefa MON z kimś "duuużo ważniejszym niż sekretarz wojny" Pete Hegseth. Potem uściślił, że chodziło właśnie o Donalda Trumpa.

- Ja byłem w Białym Domu, pomagałem je [spotkanie - red.] zorganizować, natomiast wolałbym, żeby w tej sprawie wypowiadał się Kosiniak-Kamysz. To on był inicjatorem tego spotkania, to on je zapowiadał w mediach społecznościowych, później nagle przestał o tym mówić, ale nie mnie to oceniać, dlaczego - powiedział w poniedziałek na antenie TV Republika Adam Bielan.

To właśnie zdjęcie z tej rozmowy z europosłem zamieścił na X Radosław Sikorski.

- W oczywisty sposób Donald Tusk jest osobą, która nie ma kontaktu z prezydentem Trumpem, dlatego, że trudno sobie wyobrazić cięższe oskarżenie wobec jakiegokolwiek polityka niż oskarżenie o zdradę stanu. Ja życzyłbym sobie, żeby w Białym Domu bywał polski premier i takie sprawy też ogarniał polski premier - skomentował europoseł PiS.

Spotkanie Kosiniaka-Kamysza i Trumpa

O tym, że faktycznie doszło do spotkania Donalda Trumpa i Władysława Kosiniaka-Kamysza, zorganizowanego przy współudziale kancelarii prezydenta, poinformował niedawno sam szef MON. Potwierdził to również premier Donald Tusk. Nie przekazali oni jednak, czego dotyczyła rozmowa. Zdaniem Tuska "kiedyś historia się [o tym - red.] dowie".

Spotkanie zostało nawet zapowiedziane 1 marca na profilu Polskiego Stronnictwa Ludowego na Facebooku.

MSZ czeka na notatkę ze spotkania

Jak napisał na X rzecznik resortu spraw zagranicznych, "w MSZ wciąż czekamy na dokumenty od 'organizatorów' spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Prezydentem Trumpem".

"Europoseł Adam Bielan (przy wsparciu urzędników prezydenta) dumnie ogłasza w mediach, że zorganizował to spotkanie" - kontynuował Maciej Wewiór. - "Zamiast chodzić po mediach, próbując się tłumaczyć, prosimy o dostarczenie do MSZ notatki z rozmowy, którą poseł Bielan i kancelaria prezydenta ad hoc organizowali i w której brali udział. Chyba że Pan Adam Bielan może publicznie powiedzieć, w jakim celu było to spotkanie…?" - zakończył rzecznik.

W @MSZ_RP wciąż czekamy na dokumenty od „organizatorów” spotkania wicepremiera @KosiniakKamysz z Prezydentem Trumpem. Szef placówki @BogdanKlich przesłał claris z części, w której uczestniczył.

Europoseł @AdamBielan (przy wsparciu urzędników @prezydentpl) dumnie ogłasza w… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) October 5, 2026 Rozwiń