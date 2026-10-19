Polska Radosław Sikorski rozmawiał z szefem izraelskiej dyplomacji o ataku na konwój dyplomatyczny Oprac. Justyna Sochacka |

Rosnąca przemoc na Zachodnim Brzegu i rosnąca krytyka zachodnich państw wobec Izraela Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP, ABIR SULTAN/PAP/EPA

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Radosław Sikorski będzie gościem "Faktów po Faktach" o godzinie 19.30. Transmisja w TVN24 i TVN24+

Polski resort spraw zagranicznych poinformował w poniedziałek po południu o rozmowie telefonicznej wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Izraela Gideonem Saarem.

"Głównym tematem rozmowy był atak nielegalnych izraelskich osadników na konwój dyplomatyczny na Zachodnim Brzegu Jordanu, w którym znajdowali się również polscy dyplomaci. Minister Gideon Saar poinformował o przeprowadzonej operacji policyjnej i zatrzymaniach w związku z tym zdarzeniem" - przekazało MSZ.

Jakie tematy poruszyli Sikorski i Saar

Według MSZ w trakcie rozmowy Sikorskiego z Saarem strona izraelska poruszyła również kwestię przystąpienia Polski do zainicjowanego przez Wielką Brytanię wspólnego stanowiska 12 państw w sprawie ograniczeń w handlu towarami pochodzącymi z nielegalnych osiedli izraelskich na okupowanych terytoriach palestyńskich.

"Minister Sikorski podkreślił, że Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy nie są częścią Izraela. Izrael jest na tych terytoriach władzą okupacyjną, co wiąże się z konkretnymi obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego, w szczególności w zakresie ochrony ludności cywilnej" - przekazał resort.

📞🇵🇱🇮🇱 Wicepremier, minister spraw zagranicznych @sikorskiradek rozmawiał ze swoim izraelskim odpowiednikiem @gidonsaar.



❗ Głównym tematem rozmowy był atak nielegalnych izraelskich osadników na konwój dyplomatyczny na Zachodnim Brzegu Jordanu, w którym znajdowali się również… pic.twitter.com/ZXPUC7mv0S — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) October 19, 2026 Rozwiń

Ministrowie rozmawiali także o rosyjskim wsparciu dla Iranu oraz sytuację bezpieczeństwa w obu regionach. "Minister Sikorski podkreślił konieczność zwiększenia międzynarodowej presji na Rosję, która jest agresorem, a nie na ofiarę tej agresji" - przekazało MSZ.

Jak czytamy, obaj ministrowie zgodzili się, że Polska jest krajem bezpiecznym i przyjaznym dla odwiedzających, a potwierdza to między innymi rosnąca liczba turystów z Izraela wybierających Polskę jako cel swoich podróży.

Atak na konwój dyplomatyczny

W ostatnią sobotę, w palestyńskiej miejscowości Tajba, gdzie przebywali dyplomaci z Polski, Francji i Belgii doszło do ataku. Zamaskowani osadnicy otoczyli pojazdy delegacji i wybili szybę w samochodzie belgijskiego konsulatu. Pobili również 78-letniego burmistrza francuskiego miasta Aulnoye-Aymeries Bernarda Baudoux, który uczestniczył w wizycie.

Rzecznik MSZ informował, że polskim dyplomatom "nic się nie stało".

Po ataku izraelskich osadników na europejskich dyplomatów biuro premiera Benjamina Netanjahu podważyło w sobotę doniesienia o napaści. To stanowisko kontrastowało z reakcją izraelskiej armii, która jednoznacznie potępiła "poważny akt przemocy" wobec dyplomatów, przypisując go izraelskim uczestnikom zamieszek. Podobnie zareagował minister Saar, który zapowiedział współpracę z przedstawicielami państw poszkodowanych w celu ustalenia tożsamości i ukarania sprawców.

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy w 2023 roku, na Zachodnim Brzegu obserwuje się gwałtowny wzrost przemocy. Według danych ONZ tylko w 2026 roku odnotowano ponad 1600 ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków i ich mienie. Jak podkreślają izraelskie i palestyńskie organizacje pozarządowe, akty przemocy ze strony osadników rzadko kończą się poważnym dochodzeniem lub postawieniem sprawców przed sądem, co sprzyja poczuciu bezkarności.

Na Zachodnim Brzegu w osiedlach - które w świetle prawa międzynarodowego są nielegalne - mieszka ponad pół miliona Izraelczyków oraz około trzy miliony Palestyńczyków.

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