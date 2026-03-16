Sikorski reaguje na apel Trumpa. "Rozważymy to"

Radosław Sikorski
Sikorski odpowiada na apel Trumpa. "Rozważymy to"
Źródło: TVN24
Trochę niepokoi, że prezydent Trump mówi o NATO jako "oni", jako Europa, a nie jako "my" - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do apelu prezydenta USA Donalda Trumpa, by inne państwa zaangażowały się w zabezpieczenie cieśniny Ormuz. Komentował również pojawiające się w debacie publicznej ryzyko polexitu.

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę ponowił wezwanie, by inne państwa dołączyły do operacji mającej na celu udrożnienie blokowanego przez Iran Ormuzu. Cieśnina ta ma duże znaczenie dla światowych dostaw ropy naftowej. - Mamy coś, co nazywa się NATO. Byliśmy bardzo mili. Nie musieliśmy pomagać im z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. (...) Ale pomogliśmy im. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Bo od dawna mówię, że będziemy dla nich, ale oni nie będą dla nas. I nie jestem pewien, czy byliby - mówił Trump w rozmowie z gazetą "Financial Times".

- Jeżeli pojawi się wniosek do NATO, by dyskutować o ochronie cieśniny Ormuz, to z uwagi na szacunek i sympatię dla naszego amerykańskiego sojusznika będziemy to rozważać - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, proszony o komentarz w tej sprawie.

Jak zaznaczył, procedura w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, przewidująca konsultacje na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa, nie została dotąd uruchomiona .- Trochę niepokoi, że prezydent Trump mówi o NATO jako "oni", jako Europa, a nie jako "my" - podkreślił minister spraw zagranicznych.

- Natomiast (...) prezydent Nawrocki już wykluczył udział Wojska Polskiego w tej operacji - dodał.

Sikorski: Unia Europejska mogłaby wejść w dialog z USA

Szef MSZ później zapewnił, że "Polska nie ma żadnych planów wzięcia udziału w takiej misji". Przypomniał też, że Unia Europejska "już takie dwie misje ma dość niedaleko cieśniny Ormuz" - w rogu Afryki i misja Aspides na Morzu Czerwonym.

- Nie mówimy o użyciu czegokolwiek teraz, gdy jest gorąca faza konfliktu, ale ona oby kiedyś się zakończyła - zaznaczył Sikorski. Komentował wcześniejszą zapowiedź szefowej unijnej dyplomacji. Kaja Kallas mówiła, że "będziemy rozmawiać z państwami członkowskimi, czy możliwa jest realna zmiana mandatu" misji Aspides, aby zapewnić bezpieczeństwo w regionie.

- Osobiście uważam, i to wyraziłem, że nie byłoby źle wejść w dialog ze stroną amerykańską o hipotetycznych możliwych przekształceniach tych misji zgodnie z sugestią wysokiej przedstawiciel na czas gdy, zapanuje pokój - powiedział wicepremier. - Taki dialog polityczny Unia Europejska-Stany Zjednoczone w dziedzinie bezpieczeństwa, wydaje mi się, byłby ciekawy dla strony amerykańskiej - dodał.

Sikorski: Unia Europejska mogłaby wejść w dialog z USA w sprawie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24

Sikorski o polexicie: można tyle kłamać o Unii, że ludzie w to uwierzą

Sikorski był również pytany przez dziennikarzy o pojawiający się w debacie publicznej temat ryzyka polexitu. Wspominał o tym między innymi premier Donald Tusk. "Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem" - ocenił premier.

- Pamiętajmy, że rząd brytyjski, ogłaszając referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, też mówił, że absolutnie jest przeciwny wyjściu, a jednak wyszli. Można tak nakręcić emocje, można tyle nakłamać o Unii Europejskiej, że ludzie w to uwierzą - ocenił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na poniedziałkowej konferencji prasowej.

- Mamy już decyzję (...), weto wobec unijnego programu, rezultatu polskiej prezydencji, i retorykę o tym, jakoby Unia Europejska była większym zagrożeniem dla Polski od Putina. Niestety niektórzy ludzie dają się na te bzdury nabrać - komentował szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do weta prezydenta w sprawie ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na zbrojenia SAFE.

Sikorski: oblanie testu na patriotyzm

Według Sikorskiego "żeby być za polexitem, nie trzeba mówić, że jest się za polexitem". - Jeżeli ktoś mówi, że Unia Europejska to jest Trzecia czy Czwarta Rzesza albo że to jest kolejne wcielenie Związku Radzieckiego, to on nie musi dopowiadać, że jest za polexitem. - Gdyby to była Trzecia Rzesza, to oczywiście, że powinniśmy być za polexitem, tylko że to jest bzdura - zaznaczył.

Wicepremier dodał, że nie wolno grać z opinią publiczną i że należy budować wiedzę o Unii Europejskiej, a nie ścigać się na kłamstwa o niej. - To, że politycy straszą Polaków jakimś hipotetycznym, teoretycznym zagrożeniem ze strony Unii Europejskiej wtedy, gdy mamy prawdziwe zagrożenie ze strony (przywódcy Rosji Władimira) Putina, (...) jest oblaniem testu na patriotyzm, jest zachowaniem w najgorszych standardach XVIII-wiecznego warcholstwa - powiedział Sikorski.

Autorka/Autor: Mikołaj Stepień

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wiktor Dąbkowski

