Sikorski na wiecu Trzaskowskiego

Sikorski: potrzebujemy takiego prezydenta, który współdziała z rządem

W niedzielę na wiecu wyborczym kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego pojawił się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Na Placu Wolności w Poznaniu odbył się wiec wyborczy kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Gościem specjalnym jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, którego przemówienie rozpoczęło to wydarzenie.

- Wybierzemy nowego prezydenta Rzeczypospolitej. Potrzebujemy takiego prezydenta, który w tej sztafecie pokoleń przyczyni się do naszego sukcesu w wyścigu modernizacyjnym z innymi państwami, który nigdy się nie kończy - mówił Sikorski w trakcie wystąpienia.

- Potrzebujemy prezydenta, który współdziała z rządem, a nie wsadza kij w szprychy. Dobrze reprezentuje kraj, a nie przynosi mu wstydu - dodał minister.

Czego Trzaskowski nie powie do wiceprezydenta USA?

Sikorski zaznaczył, że to, co "wypominają" Trzaskowskiemu konkurenci - czyli, jak mówił, znajomość języków - przydaje się każdemu. - Ja państwu gwarantuję, że prezydent Trzaskowski nie powie do wiceprezydenta USA, że jest jego "friend in d**k" – stwierdził. Minister nawiązał do słów, jakie w przeszłości prezydent Andrzej Duda skierował w trakcie konferencji prasowej do ówczesnej wiceprezydent USA Kamali Harris - "friend in need, is a friend indeed".

- Polska potrzebuje innego prezydenta niż do tej pory. Potrzebuje prezydenta obytego, przewidywalnego, zadomowionego w Europie, patriotycznego i jednocześnie nowoczesnego. Polska potrzebuje prezydenta Trzaskowskiego - oświadczył Sikorski.

"Putinowi wystarczy, że jesteście antyzachodni"

W trakcie wystąpienia Sikorski przytoczył fragment z aktu zawiązania konfederacji targowickiej i zasugerował, że "że nie każdy, kto najwięcej mówi o patriotyzmie, rzeczywiście ojczyźnie dobrze służy". - Putin nie potrzebuje, żebyście kochali jego czy Rosję. Putinowi wystarczy, że jesteście antyzachodni - odniósł się do opozycji szef dyplomacji.

Sikorski o poparciu Dudy dla Nawrockiego

Sikorski odniósł się także do krytyki ze strony prezydenta, który skomentował sejmowe expose ministra spraw zagranicznych. Duda ocenił, że minister "nie umiał wznieść się ponad partyjne kwestie, spory i połajanki wewnątrz polskiej polityki". - Szkoda, że padło to partyjne hasło i szkoda, że tyle razy mieliśmy do czynienia z de facto politycznymi, partyjnymi wycieczkami w trakcie tego wystąpienia - powiedział. Sikorski zakończył swoje wystąpienie w Sejmie hasłem wyborczym Rafała Trzaskowskiego: "Cała Polska Naprzód!".

- Dzisiaj pan prezydent, który mówił, że nie będzie angażował autorytetu urzędu prezydenta w kampanię wyborczą, poparł prezesa IPN pana Karola Nawrockiego - stwierdził w niedzielę Sikorski. Tego dnia Duda wystąpił na konwencji wyborczej Nawrockiego i oświadczył, że zagłosuje na niego w nadchodzących wyborach prezydenckich. Wcześniej mówił, że prezydent kraju nie jest od udzielania poparcia żadnemu z kandydatów.

- Rozumiem, że z każdym tygodniem, który się zbliża do końca kadencji, walka o ułaskawienie za niepowołanie prawidłowo wyłonionych sędziów Trybunału Konstytucyjnego się intensyfikuje - ocenił Sikorski.