Sikorski potwierdza: dostałem propozycje od prezydenta

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski na początku tego tygodnia spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowa dotyczyła między innymi sporu o obsadę stanowisk ambasadorskich. Więcej na ten temat Sikorski mówił w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24. Szef polskiej dyplomacji przypominał procedury związane z powoływaniem ambasadorów.

- Konstytucja mówi, że prezydent powołuje, odwołuje, ale ustawa mówi, że robi to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Po zgodzie kandydata, po konwencie, w którym pan prezydent ma swojego przedstawiciela, po komisji spraw zagranicznych, po opinii kontrwywiadu, po zgodzie państwa przyjmującego. I to ja mam prawo składać wniosek - mówił.

- Pan prezydent chciałby stworzyć system prezydencki bez zmiany konstytucji, ale na to nie ma zgody - dodał.

- Ja odpowiadam przed Sejmem za służbę zagraniczną, więc nie oddam w czyjeś ręce polityki kadrowej MSZ - podkreślił.

Jak mówił dalej, "organ działa na podstawie i w granicach prawa". - Prawo się nie zmieniło, prezydent Duda podpisał 24 nominacje ambasadorskie. Od pana prezydenta Nawrockiego nie mam jeszcze ani jednej - kontynuował wicepremier.

Sikorski: dostałem propozycje od prezydenta

Sikorski został zapytany, czy na spotkaniu dostał od prezydenta jakieś konkretne propozycje dotyczące obsady placówek dyplomatycznych.

- Dostałem, ale o nazwiskach nie będziemy mówić, bo to jest po pierwsze nieładne wobec kandydatów, a po drugie niektórzy z nich są już na placówkach i to nie ułatwia im skuteczności - odpowiedział. Tym samym potwierdził to, co wcześniej przekazała w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska.

