Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Zyskuje szacunek w Waszyngtonie, odstrasza Putina". Nowa strategia Europy

Radosław Sikorski
Sikorski: moglibyśmy stworzyć legion europejski
Źródło: TVN24
Legion Europejski ma osiągnąć zdolność operacyjną w ciągu kilkunastu miesięcy - przekazał wicepremier Radosław Sikorski. Jego zdaniem, unijne siły mogłyby się zająć "samozwańczymi watażkami na Bałkanach czy poważnymi terrorystami w Afryce Północnej". Wzmacnianie europejskich zdolności "zyskuje szacunek w Waszyngtonie, a jednocześnie odstrasza Władimira Putina" - ocenił szef dyplomacji.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla PAP opisał, jak obecnie wyglądają relacje USA z Europą. - Wiele krajów, w tym Polska, rozumie, że zwiększenie budżetów obronnych krajów europejskich, do czego wzywał prezydent Donald Trump jeszcze podczas swojej pierwszej kadencji, leży w naszym własnym interesie. I robimy to konsekwentnie - ocenił Sikorski.

- Zyskuje to szacunek w Waszyngtonie, a jednocześnie odstrasza Władimira Putina. W tym sensie jest to podejście słuszne i zbawienne - dodał wicepremier. Choć, jak zauważył Sikorski, "Polacy nabrali co do nich (USA - red.) pewnych wątpliwości", które, zdaniem szefa MSZ, są kolejnym argumentem za wzmacnianiem europejskiej obronności.

Sikorski: chcę usłyszeć, dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski: chcę usłyszeć, dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę

Sikorski: Legion Europejski ma osiągnąć zdolność operacyjną w ciągu kilkunastu miesięcy

Czy Unia Europejska dysponuje realnymi zdolnościami w zakresie obronności?

- Jeszcze jako europoseł zdarłem sobie gardło, apelując o stworzenie europejskich zdolności na miarę naszych ambicji i potrzeb. Członkowie Unii zdecydowali się wreszcie ustanowić stanowisko komisarza do spraw obronności, w istocie przemysłu obronnego. Unia ma własne centrum kryzysowe, mamy unijne centrum satelitarne - wyliczał szef dyplomacji.

- To, czego nam brakuje, to faktyczne zdolności obronne - ocenił i wyraził nadzieję, "że wreszcie stanie to na europejskiej agendzie na poważnie". Jak dodał, "temu ma służyć powołana jeszcze w Traktacie Lizbońskim inicjatywa PESCO, stałej współpracy strukturalnej", która weszła w życie w 2017 roku, jednak zdaniem Sikorskiego wystartowała "w formule mało ambitnej".

- Wyobrażałem ją sobie jako inicjatywę awangardową - dla krajów, które na serio chcą budować europejskie zdolności wojskowe - wyjaśnił. - Ostatecznie brygada, którą umownie nazywam Legionem Europejskim, ma osiągnąć zdolność operacyjną w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy - dodał.

Sikorski o legionie europejskim. Pomysł "bardziej naglący niż kiedykolwiek wcześniej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski o legionie europejskim. Pomysł "bardziej naglący niż kiedykolwiek wcześniej"

Świat

Sikorski: to zadania, które UE może wziąć na siebie

Do czego, zdaniem Sikorskiego, miałyby być wykorzystywane unijne siły? Wicepremier przypomniał, że choć "odstraszanie Putina to jest zadanie dla NATO", to należy pamiętać o innych zagrożeniach - "samozwańczych watażkach na Bałkanach czy poważnych terrorystach w Afryce Północnej".

- Odstraszanie zorganizowanych grup przestępczych, igrających życiem przemycanych z północnej Afryki do Europy ludzi, nie powinno być ponad nasze możliwości. Amerykanie nie proszą nas o pomoc w patrolowaniu ich południowej granicy - zauważył.

Sikorski, pytany o to, do czego jeszcze miałyby być wykorzystywane siły europejskie, przypomniał, że "blisko jedna trzecia środków z wartej 150 mld euro unijnej inicjatywy SAFE trafi do Polski". Mają one pomóc między innymi rozwinąć zdolności dronowe i antydronowe.

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos

Łukasz Figielski

- Za pośrednictwem państw członkowskich Unia inwestuje w infrastrukturę, która poprawia mobilność naszych sił zbrojnych. Brygada czołgów w jednej części Europy nie ma realnej wartości, jeśli nie może być szybko przerzucona tam, gdzie jest potrzebna. Dodatkowo brakuje np. odpowiednich rurociągów, które zaopatrywałyby ją w paliwo na wschodzie Unii. To zadania, które UE może wziąć na siebie - ocenił wicepremier.

Jakie wyzwania przed Europą dostrzega Sikorski? - Nie tylko Rosja chciałaby rozbić europejską spójność i współpracę, ale to Rosjanie są najbardziej agresywni. Niestety, ich agentura ulokowana tu, w Europie, podsyca antyeuropejskie nastroje i wszelkie radykalizmy. Nie możemy się poddać tej 'kognitywnej agresji' kraju, który źle życzy nam wszystkim - Europie - podsumował szef dyplomacji.

OGLĄDAJ: "Służalczość i frajerstwo nie służą polskiej sprawie"
sikorski_169

"Służalczość i frajerstwo nie służą polskiej sprawie"

sikorski_169
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Agata Woźniak-Kwaśniewska

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiEuropaUSADonald TrumpNATOWładimir PutinUnia Europejska
Czytaj także:
MON
Jest decyzja sądu w sprawie pracownika MON. "Potężne, obciążające informacje"
Polska
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
WARSZAWA
Donald Tusk w Kijowie
Tusk z wizytą w Kijowie
Polska
Autobus wpadł do rowu
Autobus wpadł do rowu
Wrocław
gololedz boleslawiec
"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"
METEO
Mężczyzna odpowie za kradzież tabliczki
Od 25 lat bezskutecznie szukał pracy. Na pamiątkę ukradł tabliczkę urzędu pracy
Opole
Rafał Leśkiewicz
Gorąco na linii Nawrocki - Czarzasty. Rzecznik prezydenta o "przeszłości"
Polska
Rosyjskie statki u wybrzeży Sardynii
Nietypowa trasa rosyjskiego statku. "Czuwamy"
Świat
Królowa Maksyma na szkoleniu wojskowym
Królowa uczy się strzelać, nurkować i wspinać
Świat
Blackout w Hawanie
Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA
BIZNES
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Sąd zdecyduje w sprawie Ziobry
Polska
imageTitle
Najmłodszy z Polaków już zadziwił świat
EUROSPORT
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
WARSZAWA
90 procent globalnego arsenału nuklearnego przypada na Stany Zjednoczone i Rosję
Wygasa układ o broni nuklearnej. Co to oznacza?
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski: Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem
BIZNES
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
METEO
imageTitle
Za drzwiami wioski olimpijskiej w Mediolanie
EUROSPORT
Gołoledź
Uwaga na gołoledź. Alarmy IMGW w całym kraju
METEO
pap_20260122_3MS
"Upokorzyć, uciszyć, odebrać godność". Na całym świecie trwa wyścig z czasem
Justyna Suchecka, Klaudia Ziółkowska
Zdjęcie Kevina Spacey i Billa Clintona w aktach sprawy Jeffreya Epsteina
Afera Epsteina zatacza coraz szersze kręgi. Media o "wycieczkach pedofilów"
Świat
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Spór o posiedzenie RBN, zarzuty dla pracownika MON, szczegóły ułaskawień
Polska
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Sikorski: chcę usłyszeć, dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę
Polska
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi
METEO
imageTitle
Dobrze się bawić, wzruszyć, zdobyć medal. Olimpijskie plany polskich panczenistów
EUROSPORT
imageTitle
Młodzież Interu zapewniła awans. Zieliński mógł tylko oklaskiwać
Najnowsze
epa12704535
Gigantyczne zwolnienia w "Washington Post"
BIZNES
imageTitle
Skok w nieznane. Dlaczego skocznie olimpijskie budzą obawy?
EUROSPORT
imageTitle
Przyznali się do błędu. Duży transfer w NBA
EUROSPORT
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica