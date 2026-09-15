Polska Radosław Sikorski o "błędnej kalkulacji" Władimira Putina Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Sikorski: Rosja chce, żebyśmy dali się zastraszyć i przestali wspierać Ukrainę Źródło wideo: X/Ministerstwo Spraw Zagranicznych Źródło zdj. gł.: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / EPA / PAP

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Minister spraw zagraniczych Radosław Sikorski przemawiał na panelu "Państwowość i stosunki dwustronne: Malta i Polska w Europie", zorganizowanym w związku z 55. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między państwami. Tematem dyskusji były między innymi wrogie rosyjskie działania wymierzone w sojuszników Ukrainy w Europie.

Sikorski przywołał przykłady z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Jak mówił, do pierwszych dwóch krajów "wysyłano grupy zabójców". Nie jest jasne, co dokładnie miał na myśli, jednak przykłady takich działań były opisywane przez media. W 2024 roku służby specjalne USA i Niemiec udaremniły rosyjski plan zamachu na szefa niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, który dostarczał na Ukrainę amunicję. O kulisach operacji donosiło między innymi CNN.

Szef MSZ przypomniał również o aktach sabotażu na terenie Polski, w tym o podpaleniu hali Marywilska. - Cudem nikt nie ucierpiał. Stało się to w nocy. To wszystko są akty wrogie - podkreślił.

Sikorski: działania Rosji są przeciwskuteczne

Według Sikorskiego, cel rosyjskich działań jest jasny. - Uważamy, że Putin chce, abyśmy stracili ducha, dali się zastraszyć i przestali wspierać Ukrainę - powiedział.

Jak jednak dodał, "sądzę, że to błędna kalkulacja". Wskazał na wysoki poziom wydatków Polski na obronność. - Przeznaczamy 4,8 procent PKB na obronę w ścisłym tego słowa znaczeniu, a 7 procent, jeśli uwzględnić ochronę ludności cywilnej i wydatki podwójnego zastosowania - mówił Sikorski. Jak ocenił, to właśnie działania Rosji "pomagają utrzymać społeczne poparcie dla tak wysokiego poziomu wydatków".

💬 Do Niemiec i Wielkiej Brytanii wysyłano grupy zabójców. Tutaj podpalano centra handlowe — jedno ogromne, na obrzeżach Warszawy, spłonęło doszczętnie.Cudem nikt nie ucierpiał. Stało się to w nocy. To wszystko są akty wrogie.



Uważamy, że Putin chce, abyśmy stracili ducha, dali… pic.twitter.com/ThUUgiFOHo — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 15, 2026 Rozwiń Źródło: X/Ministerstwo Spraw Zagranicznych