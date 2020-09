Minister Ziobro nie potrafi zamknąć śledztwa smoleńskiego, mimo że wszyscy wiemy, jaki ma z tym problem. Musieliby przyznać, że nie było zamachu. Toleruje faszystów, a śledztwa ukierunkowuje przeciwko opozycji - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 europoseł PO Radosław Sikorski. - Takiego ministra trzeba odwołać. Każdy moment jest na to dobry - zaznaczył, odnosząc się do wniosku Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry.

W czwartek w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie przez kilka godzin rozmawiali przedstawiciele kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nadal nie ma oficjalnych rozstrzygnięć co do przyszłości Zjednoczonej Prawicy i kształtu rządu. Dzień wcześniej liderzy PiS i Solidarnej Polski - Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro - rozmawiali w cztery oczy. Jednym z ustaleń spotkania miało być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako szefa komitetu do spraw bezpieczeństwa nadzorującego trzy ministerstwa: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony.