"Kolejny kandydat do Orła Białego?". Sikorski: mnie to bulwersuje

To, że za wielomilionowe dotacje za czasów PiS Bąkiewicz odwdzięcza się wywoływaniem psychozy akurat teraz, gdy rząd wygrał bitwę o granicę z Białorusią, wcale mnie nie dziwi.

Natomiast bulwersuje mnie to, że faszystę chwali Prezydent RP.

Kolejny kandydat do Orła Białego?