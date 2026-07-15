Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Władimir Putin jest "zdesperowany i przegrywa". Radosław Sikorski o możliwej prowokacji

|
Radosław Sikorski
Tusk o koalicji bez udziału Polski: przystąpimy, jeśli będzie oferta ze strony firm
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Rosja może przeprowadzić w charakterze prowokacji operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem dronów - ostrzegł wicepremier Radosław Sikorski. Jego zdaniem Władimir Putin "jest zdesperowany i przegrywa". Szef MSZ podczas wizyty w USA mówił też między innymi o nowej koalicji antybalistycznej i przechwyceniu rosyjskiego samolotu.

Wicepremier rozpoczął we wtorek wizytę w Los Angeles. Tego dnia między innymi spotkał się z przedstawicielami miejscowej Polonii i Josephem Kosinskim, reżyserem "Top Gun Maverick" i "F1", który ma polskie pochodzenie. Wziął też udział w publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło zdjęcia: PAP/Wiktor Dąbkowski

Radosław Sikorski o zagrożeniu ze strony Rosji i możliwej prowokacji

W trakcie dyskusji mówił o zagrożeniu ze strony Rosji. Szef MSZ podkreślił, że dopóki Ukraina skutecznie walczy z siłami rosyjskimi, Moskwa nie ma sił, by dokonać inwazji na kraj zachodni. Ocenił jednocześnie, że rosyjska wojna hybrydowa przeciwko Zachodowi trwa od 10 lat. Zauważył między innymi, że Rosja każdego dnia prowadzi cyberataki oraz ingeruje w procesy polityczne, wspierając skrajną lewicę i prawicę podczas wyborów w innych krajach.

Szef MSZ ostrzegł też, że Władimir Putin może przeprowadzić w charakterze prowokacji operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem dronów. - To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa - przekonywał Sikorski.

Pytany o stosunki Polski z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaznaczył, że "jeśli chodzi o sąsiadów takich jak Niemcy czy Ukraina, mamy za sobą kwestie z przeszłości". - Jednak ważniejsze jest to, by je przezwyciężyć i wspólnie budować lepszą przyszłość - oświadczył.

- Dziś jesteśmy sojusznikami Niemiec i chcemy być także sojusznikami Ukrainy, ponieważ broni ona nie tylko samej siebie. Gdyby Putinowi udało się podbić Ukrainę, cała Europa znalazłaby się w poważnych tarapatach - podkreślił.

Radosław Sikorski o koalicji antybalistycznej

Przed dyskusją Sikorski rozmawiał z polskimi mediami. Pytany był o to, dlaczego Polska nie jest członkiem koalicji antybalistycznej, której zawiązanie ogłoszono w poniedziałek. Zaznaczył, że ta formuła współpracy przemysłów obronnych Europy na rzecz budowy systemów balistycznych i antybalistycznych jest otwarta. - Więc gdy tylko polskie firmy zaproponują projekty, które są potrzebne, będą mogły do niej przystąpić - powiedział Sikorski.

Wicepremier wyraził też nadzieję na szybkie przyjęcie kolejnego unijnego pakietu sankcji na Rosję, który, jak ocenił, jest bardzo ambitny. - Mówimy o ponad 200 nowych nazwiskach na liście sankcyjnej, mówimy też o zmianie formuły cenowej, takiego sufitu na cenę, po jakiej Rosja może sprzedawać swoją ropę - dodał.

Sikorski o przechwyceniu rosyjskiego samolotu i działaniach USA

Komentując przechwycenie we wtorek rosyjskiego samolotu rozpoznawczego przez polskie maszyny, zaznaczył, że "to nie pierwsza taka sprawka". - Już poprzednio, przypominam, rosyjskie samoloty naruszały naszą przestrzeń ekonomiczną, nadlatywały bardzo nisko nad platformami wiertniczymi, rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, rosyjska rakieta uciekła ministrowi (obrony Mariuszowi) Błaszczakowi, który zamiast jej szukać, to się zasłaniał polskimi generałami. I to bardzo dobrze, że siły powietrzne na to zareagowały - dodał.

Pytany o sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie we wtorek siły amerykańskie wznowiły blokadę irańskich portów, wicepremier podkreślił, że "Polska stoi na straży i na bazie prawa międzynarodowego, a cieśnina Ormuz są to wody międzynarodowe". - To jest bardzo ważne, aby nikt nie próbował anektować wód międzynarodowych, bo byłby to niebezpieczny precedens, który mógłby zadziałać w bardzo nieoczekiwany sposób dla bardzo wielu krajów. Bo takich cieśnin, które są jednocześnie kluczowe dla krajów wokół danego morza, jest więcej na świecie. Mamy przecież Dardanele, mamy cieśniny duńskie, mamy Cieśninę Tajwańską. Jak raz mielibyśmy zacząć podważać ich status, to można zabrnąć w bardzo niebezpieczne rejony - zaznaczył wicepremier.

Mówił też o deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie produkcji pocisków do systemów Patriot w Ukrainie. - Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje, że to się stanie, to mam nadzieję, że przemysł wykona tę decyzję - mówił. - My aspirujemy do tego, aby, po pierwsze, serwisować te rakiety, które mamy. Wiemy, że póki co tylko jeden kraj poza USA produkuje te rakiety, to jest Japonia. Dobrze by było, żeby w Europie też one były produkowane, bo to byłoby dobre dla nas, Europejczyków, ale i dla USA, bo w ich interesie jest, żeby była pewna rezerwa mocy produkcyjnej - podkreślił.

Pytany o stałą obecność wojsk USA w Polsce, zaznaczył, że Rada Ministrów wystosowała w tej sprawie oficjalne stanowisko, a minister obrony napisał do swojego odpowiednika, zobowiązując się, że Polska stworzy zaplecze logistyczne i mieszkalne dla amerykańskich sił. - Będziemy radzi żołnierzom amerykańskim w Polsce. A kiedy przybędą, to już decyzja amerykańska - odparł wicepremier.

Podczas trwającej do czwartkowego wieczoru wizyty w Kalifornii Radosław Sikorski spotka się też z przedsiębiorcami i gubernatorem tego stanu, Gavinem Newsomem. - To poważna figura nie tylko w tym bardzo ważnym stanie, który byłby bodajże czwartą gospodarką świata, gdyby był państwem niepodległym, ale też jeden z aspirujących do jeszcze wyższych stanowisk - dodał. Newsom jest postrzegany jako potencjalny kandydat Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA w 2028 r.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
USARadosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychBliski WschódRosjaWładimir Putin
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Mężczyzna opublikował wpis, w którym groził dzieciom
Groził w internecie, że zabije przedszkolaki. Akcja służb
Poznań
Warszawski Szpital Południowy
Mają 11 wniosków po kontroli Szpitala Południowego. Znamy raport NIK
Patryk Michalski
Pilna wiadomość
Były szef KRRiT usłyszał zarzuty
Polska
imageTitle
Oszałamiające liczby Hiszpanii. Pierwsza taka drużyna w historii
EUROSPORT
Chmury burzowe
Gdzie jest burza? Pada, silnie wieje
METEO
Zapadł wyrok w sprawie reprywatyzacji (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca biskupa robił zdjęcia, został zaatakowany. Jest wyrok
Kraków
Dzieci bawiące się na zniszczonym, wycofanym z eksploatacji sowieckim czołgu T-18 (MS -1), który służył jako stały punkt artylerii przeciw pancernej i karabinów maszynowych na linii Mołotowa. Miejscowość Bykowce pod Sanokiem
Do niektórych zdjęć pozowali mu niemieccy żołnierze. Zaginione fotografie Beksińskiego
Martyna Sokołowska
imageTitle
Koniec panowania Deschampsa. Pozostał ostatni mecz
Najnowsze
Jeden na jeden - Miłosz Motyka
Co dalej z cenami paliw? Minister: najbliższe tygodnie zdecydują
jeden na jeden
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
Potężny korek na A2 w kierunku Poznania. Zderzenie busa z osobówką
Poznań
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Zakazali budowania centrów danych AI. "Jeden z największych wstrząsów"
BIZNES
parasol deszcz wiatr grad
Alert RCB w sześciu województwach
METEO
Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Fiata
Przejechał na czerwonym świetle. To, co powiedział, zdumiało policjantów
WARSZAWA
imageTitle
Deschamps o sędziowaniu: cokolwiek powiem, zabrzmię jak płaczek
EUROSPORT
Ukrainki zadomawiają się w naszym kraju. Mówią o wielkiej życzliwości Polaków
Tutaj znalazły drugi dom. "Razem z nami budują Polskę"
Polska
E. Jean Carroll
Oskarżyła Trumpa o molestowanie. Wypłacił jej ponad pięć milionów dolarów
Świat
imageTitle
Football czy soccer? Lewandowski aż się uśmiechnął
EUROSPORT
kuba hawana shutterstock_2730976575_1
Blackout w całym kraju. Kryzys narasta
BIZNES
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu Łukasza Żaka. A za chwilę początek kolejnego
Klaudia Ziółkowska
Burza
IMGW ostrzega przed burzami. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Anglia czy Argentyna?
O której godzinie dzisiaj drugi półfinał mundialu?
EUROSPORT
imageTitle
"Zrujnowany dzień Bastylii", "fajerwerki odwołane"
EUROSPORT
Darline Garham przejęła mandat po zmarłym senatorze
Siostra zmarłego senatora zaprzysiężona. Przejęła po nim mandat
Świat
pap_20260617_256
Trump znowu grozi. To "zostawi na koniec"
Świat
Premier Donald Tusk
"Niewykluczona jest dyscyplinująca przemowa". Będzie spotkanie z Tuskiem
Polska
Zalania po burzy w Przemyślu
Niszczycielskie burze, Świrski zatrzymany, Kaczyński o słowach Czarnka
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Stan podwyższonej gotowości przed drugim półfinałem
EUROSPORT
imageTitle
Duża kontrowersja. Brutalne wejście, a sędzia widział swoje
EUROSPORT
GettyImages-2285514842
Droga Hiszpanii do finału. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Hiszpanie pieją z zachwytu. "Lekcja dla świata"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica