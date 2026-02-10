Logo strona główna
Polska

W środę posiedzenie RBN. Sikorski: ja bym takich gości nie zaprosił

Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz: nie wiem czy poseł Skalik został zaproszony na posiedzenie RBN
Szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski stwierdził, że "ma problem" z niektórymi osobami zaproszonymi na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W środę o godzinie 14 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki chce omówić na nim kwestie między innymi pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenia Polski do Rady Pokoju. Innym zapowiedzianym tematem ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Z informacji TVN24 wynika, że na posiedzenie RBN zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jedno z zaproszeń - według medialnych doniesień - miało trafić do szefa sejmowego koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierza Skalika.

Sikorski: ja bym takich gości nie zaprosił

- Mam problem z niektórymi zaproszonymi gośćmi - przyznał Radosław Sikorski w rozmowie z TVP Info. Dopytywany, czy ma na myśli sejmowe "koło Grzegorza Brauna", między innymi Włodzimierza Skalika, odparł: - To są antysemici prorosyjscy, ja tym ludziom nie mam nic do powiedzenia.

- Ja bym takich gości do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił. Konstytucja nie nakłada na pana prezydenta takiego obowiązku. Za te zaproszenia odpowiada pan prezydent - zaznaczył.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Szef polskiej dyplomacji skrytykował również fakt, że parlamentarzyści mają zapewniony na mocy ustawy dostęp do informacji niejawnych bez poświadczenia bezpieczeństwa.

- Uważam, że to jest chory system, w którym posłowie z automatu mają dopuszczenie do informacji niejawnych, no bo ewidentnie są takie osoby w Sejmie, które tego dopuszczenia nie powinny mieć - dodał Sikorski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20251208_0L0
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Cenckiewicz: nie zapoznaję się z informacjami o charakterze niejawnym
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: jeśli prezydent zrobi show i będzie atakował, my na to odpowiemy

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

Poprzednie posiedzenie Rady odbyło się we wrześniu 2025 r. i dotyczyło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Radosław SikorskiKarol Nawrocki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica