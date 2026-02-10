W środę posiedzenie RBN. Sikorski: ja bym takich gości nie zaprosił

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz: nie wiem czy poseł Skalik został zaproszony na posiedzenie RBN

W środę o godzinie 14 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki chce omówić na nim kwestie między innymi pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenia Polski do Rady Pokoju. Innym zapowiedzianym tematem ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Z informacji TVN24 wynika, że na posiedzenie RBN zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jedno z zaproszeń - według medialnych doniesień - miało trafić do szefa sejmowego koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierza Skalika.

Sikorski: ja bym takich gości nie zaprosił

- Mam problem z niektórymi zaproszonymi gośćmi - przyznał Radosław Sikorski w rozmowie z TVP Info. Dopytywany, czy ma na myśli sejmowe "koło Grzegorza Brauna", między innymi Włodzimierza Skalika, odparł: - To są antysemici prorosyjscy, ja tym ludziom nie mam nic do powiedzenia.

- Ja bym takich gości do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił. Konstytucja nie nakłada na pana prezydenta takiego obowiązku. Za te zaproszenia odpowiada pan prezydent - zaznaczył.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Szef polskiej dyplomacji skrytykował również fakt, że parlamentarzyści mają zapewniony na mocy ustawy dostęp do informacji niejawnych bez poświadczenia bezpieczeństwa.

- Uważam, że to jest chory system, w którym posłowie z automatu mają dopuszczenie do informacji niejawnych, no bo ewidentnie są takie osoby w Sejmie, które tego dopuszczenia nie powinny mieć - dodał Sikorski.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

Poprzednie posiedzenie Rady odbyło się we wrześniu 2025 r. i dotyczyło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

