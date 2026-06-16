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Sikorski nazwał Macierewicza "świrem". Jest decyzja prokuratury

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Antoni Macierewicz - Radosław Sikorski
Sikorski do Macierewicza: Antek, świrze, gdzie są Caracale? (Nagranie z 13.03.2026)
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP, Radek Pietruszka/PAP
W marcu z sejmowej mównicy szef MSZ Radosław Sikorski nazwał posła PiS Antoniego Macierewicza "świrem". We wtorek prokuratura poinformowała o odmowie wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. W komunikacie śledczych nie zabrakło jednak krytyki pod adresem obu polityków i ich wypowiedzi.

13 marca tego roku, w trakcie sejmowej debaty po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE, Sikorski zwrócił się do Macierewicza. - Antek, świrze, gdzie są Caracale? Gdzie są Mistrale za jedno euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński? - powiedział.

Sprawa zakupu przez polskie wojsko śmigłowców Caracal sięga 2012 roku, wtedy rozpisano przetarg. W 2015 roku rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej, ale umowa została zerwana przez Macierewicza, który po wyborach w 2015 roku został szefem MON. Strona polska zmuszona była zapłacić odszkodowanie. O zakupie francuskich okrętów Mistral przez Egipt i rzekomym "przekazaniu ich Rosji za jednego dolara" Macierewicz mówił kilkukrotnie w 2016 roku.

Wniosek o wszczęcie postępowania o zniesławienie Macierewicza w tej sprawie skierował do prokuratury poseł PiS Bartosz Kownacki. Macierewicz nie wniósł oskarżenia.

We wtorkowym komunikacie rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba poinformował, że zapadło postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.

Przypomniano, że przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego. "Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie, jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego. W tym wypadku prokurator uznał, że takie okoliczności nie istnieją" - czytamy w komunikacie.

Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

"Prokurator wziął pod uwagę, że pokrzywdzony jest zdolny do samodzielnego dochodzenia swoich praw przed sądem, zważywszy na jego bogate dotychczasowe doświadczenie sądowe, w tym szereg procesów, które zakończyły się w sposób korzystny dla Antoniego Macierewicza" - dodał prokurator.

Prokuratura: wypowiedź Sikorskiego "uchybia standardom kulturalnej komunikacji"

Jednocześnie prokuratura przyznaje, że wypowiedź Sikorskiego "uchybia standardom kulturalnej komunikacji i dobrym obyczajom oraz nie licuje z powagą państwa".

Uznano jednak, że "nie jest to wystarczający argument, by twierdzić, że interes całego społeczeństwa czy też potrzeba ochrony praworządności wymagają, by prokurator zajmował się sprawą nazwania Antoniego Macierewicza 'świrem', zwłaszcza że zachowanie pokrzywdzonego w tym dniu obrad również nie daje się żadną miarą pogodzić z powagą państwa, a marszałek Sejmu, mimo dostrzeżenia tych okoliczności, nie uznał za stosowne skorzystać z przysługujących mu instrumentów prawnych służących utrzymaniu porządku na sali sejmowej".

Rzecznik w komunikacie wskazuje, że "w ciągu ostatnich 10 lat Radosław Sikorski wielokrotnie używał w odniesieniu do Antoniego Macierewicza określenia 'świr' i wypowiedzi te odbijały się w przestrzeni publicznej szerokim echem, a mimo to nie odnotowano, by pokrzywdzony podejmował wobec niego jakiekolwiek kroki prawne". Jak dodano, skoro sam pokrzywdzony nie zechciał przez tyle lat skorzystać ze środków służących ochronie jego dobrego imienia, "nie wydaje się stosowne ani zasadne, by wyprzedzał go w tym prokurator".

Prokuratura zaznaczyła, że odmowa wszczęcia dochodzenia nie zamyka Macierewiczowi drogi do egzekwowania odpowiedzialności karnej za wystąpienie Sikorskiego. "Jeśli pokrzywdzony zapragnie bronić swojej czci na gruncie procesu karnego, może jako oskarżyciel prywatny wnieść i popierać oskarżenie o to przestępstwo, kierując prywatny akt oskarżenia do sądu" - podano.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Radosław SikorskiAntoni MacierewiczProgram SAFESejmProkuratura
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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