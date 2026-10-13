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Radosław Sikorski: liczę, że Karol Nawrocki przekona Donalda Trumpa, że to Władimir Putin jest agresorem

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Szef MSZ Polski Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul na Warsaw Security Forum
Sikorski: liczę, że Nawrocki przekona Trumpa, że to Putin jest agresorem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Wojnę kończy się, przekonując agresora, aby zmniejszył swoje ambicje, a nie prosząc ofiarę o kapitulację - mówił szef MSZ Radosław Sikorski na Warsaw Security Forum. Razem ze swoimi odpowiednikami z Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii dyskutował o współpracy w zakresie obronności i bezpieczeństwa oraz wsparciu Ukrainy.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że przeprowadził udaną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, w trakcie której uzgodniono, że Rosja dostarczy olej napędowy na rynek światowy i amerykański. Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że Rosja "natychmiast" dostarczy "ponad 300 000 ton oleju napędowego". Przekazał, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski oraz ministrowie spraw zagranicznych Niemiec - Johann Wadephul, Norwegii - Espen Barth Eide i Wielkiej Brytanii - Ed Miliband byli pytani o tę decyzję w trakcie panelu na Warsaw Security Forum. 

- Polski dziennikarz zadał to pytanie prezydentowi Trumpowi w Waszyngtonie, a on odpowiedział, że pomógł w wyborze naszego prezydenta - zaznaczył na początku Sikorski.

- Liczę więc na naszego prezydenta MAGA, aby skorzystał z przyjaźni łączącej go z prezydentem Trumpem, żeby zrobić dwie rzeczy: zapewnić powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz by przekonać go, że to Putin jest agresorem, a Zełenski jest ofiarą agresji, a wojnę kończy się, przekonując agresora, aby zmniejszył swoje ambicje, a nie prosząc ofiarę o kapitulację - podkreślił szef polskiego MSZ

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul i szef MSZ Polski Radosław Sikorski na Warsaw Security Forum
Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul i szef MSZ Polski Radosław Sikorski na Warsaw Security Forum
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Europa powinna "trzymać się swojego kursu"

Z kolei Johann Wadephul powiedział, że Europa powinna "trzymać się swojego kursu". Zaznaczył, że znajdujemy się w momencie, w którym nie powinno się znosić reżimu sankcyjnego, tylko w którym należy go wzmacniać. - I to właśnie Unia Europejska zrobiła wczoraj (w poniedziałek), nakładając sankcje na kolejne 1,6 tysiąca osób, firm i podmiotów - powiedział. 

Espen Barth Eide podkreślił natomiast, że to, jak zakończy się wojna na Ukrainie, będzie miało daleko idące skutki dla przyszłości bezpieczeństwa Europy. - Chcemy, żeby to skończyło się w sposób dobry dla nas i Ukrainy. Jest to dla nas cel numer jeden - powiedział. 

Ed Miliband zwrócił zaś uwagę na fakt, że Rosja w ostatnim tygodniu przeprowadziła ponad 200 ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, pomimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa "energetycznego rozejmu". Dodał, że Europa musi wrócić do dyskusji nad kwestią wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

Sikorski: Putin ma tylko dwie karty w rękawie

Sikorski mówił, że "kluczową rzeczą jest utrzymać Ukrainę w trakcie tej zbliżającej się zimy". - Bo wydaje mi się, że Putin ma tylko dwie karty w rękawie: cichą mobilizację i ostrą zimę. Więc musimy zrobić ogromny finansowy, wojskowy, z punktu widzenia dostaw, i humanitarny wysiłek, aby Ukrainie pomóc - podkreślił.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii na Warsaw Security Forum
Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii na Warsaw Security Forum
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Wadephul: utrzymamy naszą siłę i będziemy po stronie Ukrainy

Wadephul ocenił, że "jesteśmy bardziej zjednoczeni, niż byliśmy na początku tej wojny". Dodał, że "mamy więcej zdolności, niż mieliśmy na początku wojny".

- Oczywiście, że zima będzie trudna, ale wiemy, co robić - zaznaczył.

Na uwagę, że ta jedność może się posypać, jeżeli jakieś rządy, już czujące pewne zmęczenie społeczeństwa, obciążenie podatników wojną, mogą zdecydować się nie wspierać Ukrainy, szef niemieckiej dyplomacji powiedział, że się tym nie martwi. Jak mówił, do tej pory się to nie stało i w jego ocenie nie stanie się to w przyszłości. - Jestem pewien, że utrzymamy naszą siłę i że będziemy trzymali się po stronie Ukrainy w tym czasie - dodał.

Eide mówił dalej o potrzebie "utrzymania odporności społeczeństwa, by ludzie byli zjednoczeni, zaangażowani w bezpieczeństwo demokratyczne, bo właśnie tutaj siły, które chcą nas podzielić, będą próbowały nas atakować".

- Mamy lepszą armię, musimy i możemy ją budować dalej, ale musimy też utrzymać tę odporność społeczną - dodał.

Miliband: Putin nie wygrywa tej wojny, ale to za mało

Miliband zaznaczył, że "Putin nie wygrywa tej wojny, ale to, że nie wygrywa, to za mało". - Dlatego też to, co zrobimy przez najbliższe miesiące, czy to w zakresie sankcji, czy to w zakresie naciskania dalej na Rosję, czy będzie to wsparcie (...) dla Ukrainy, wszystko to naprawdę jest ważne. Ważne moralnie, ważne też dla bezpieczeństwa Europy - podkreślił.

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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Radosław SikorskiWojna w UkrainieRosjaWładimir PutinUSADonald Trump
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