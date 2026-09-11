Polska Radosław Sikorski kolejny raz wzywa Karola Nawrockiego do zatwierdzenia ambasadorów Oprac. Filip Czerwiński |

Sikorski: Polska nie ma w pełni umocowanych ambasadorów w 88 krajach, czyli w prawie połowie państw świata (wideo z kwietnia 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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"Po raz kolejny apeluję do Pana Prezydenta o podpis nominacji ambasadorskich" - napisał w piątek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X.

Szef polskiej dyplomacji przybył tego dnia do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował Polską Agencję Prasową, że wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy.

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Nominacja dla Piotra Łukasiewicza

Radosław Sikorski opublikował na X nagranie, na którym charge d’affaires polskiej ambasady w Kijowie Piotr Łukasiewicz mówi, że jego służba jest zaszczytem.

- Służba w Kijowie faktycznie jest dla nas wyzwaniem, ale też zaszczytem i honorem, zwłaszcza tutaj. Jesteśmy tą pierwszą linią styku również z Rosjanami i z rosyjskimi rakietami. Mamy wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcielibyśmy, żeby Polacy wszyscy wierzyli w to, że mają dobrą reprezentację dyplomatyczną tutaj, w Kijowie - powiedział Łukasiewicz.

Następnie w kadrze pojawia się Sikorski, który mówi: "Panie prezydencie, proszę o podpis na nominacji kierownika placówki na wojennej placówce".

Piotr Łukasiewicz to politolog, dyplomata, pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczął swoją misję w Ukrainie na początku września 2024 roku.

Po raz kolejny apeluję do Pana Prezydenta o podpis nominacji ambasadorskich. https://t.co/ZW7EWOKe4n — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2026 Rozwiń

Kilkadziesiąt nominacji czeka na podpis

W zeszłym tygodniu Sikorski poinformował, że na biurku prezydenta jest 46 kandydatur na polskich ambasadorów i w zdecydowanej większości to zawodowi dyplomaci. Sikorski ocenił, że Karol Nawrocki "wynajduje preteksty", by nie podpisywać nominacji ambasadorskich.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Od 2024 roku trwa dotyczący nominacji ambasadorskich spór na linii MSZ-prezydent. W marcu 2024 roku minister Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać, bez podpisu prezydenta".

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci niemający statusu ambasadorów; są w randze charge d’affaires. Po objęciu prezydentury przez Nawrockiego spór dotyczący nominacji ambasadorskich wciąż trwa. Prezydent sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, charge d’affaires we Włoszech.

Zgodnie z artykułem 39. ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez szefa rządu.