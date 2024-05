W Parlamencie Europejskim PiS mizia się z niemieckimi nacjonalistami - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. Zachęcił do wzięcia udziału w eurowyborach. - Bardzo proszę o oddanie głosu na partie proeuropejskie. Te, które chcą, aby Polska uzyskała jak najwięcej środków - apelował minister. Przestrzegał przed głosami na tych, "którzy świadomie lub nieświadomie mogą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić".

W sobotę minister spraw zagranicznych wspierał Dariusza Jońskiego - kandydata do Parlamentu Europejskiego - na spotkaniu z wyborcami w Łodzi. Powiedział, że wybory do europarlamentu są bardzo ważne, bo "Polska chce być normalnym europejskim krajem".

- Jako do niedawna europoseł chciałbym państwu przypomnieć, że Parlament Europejski wpływa na nasze życie. Parlament Europejski decyduje o budżecie, o traktatach handlowych, które w dzisiejszych czasach są bardzo szczegółowe, o nowej Komisji Europejskiej, o dyrektywach europejskich. Tam jest prawdziwa polityka, prawdziwe koalicje w różnych sprawach. Tymczasem dzisiejsza opozycja - PiS, chciała likwidować Parlament Europejski. Kandydują do czegoś, co uważają za zbędne - mówił szef MSZ.

Radosław Sikorski PAP/Radek Pietruszka

Sikorski: jestem świadkiem tego, że PiS mizia się z niemieckimi nacjonalistami

- Jestem świadkiem tego, że w Parlamencie Europejskim PiS mizia się z niemieckimi nacjonalistami, z AfD (skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec - red.). Klaszczą sobie, wspierają się w głosowaniach, gratulują sobie nawzajem. To jest partia, która okazała się zbyt radykalna nawet dla pani Marine Le Pen. Tej samej pani, która brała pieniądze od Putina - powiedział Sikorski.

Minister zachęcił do głosowania w wyborach do europarlamentu. - Bardzo proszę państwa o pójście na wybory tu w kraju, ale i za granicą. Na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych można pobrać link do zarejestrowania się w wyborach zagranicznych - mówił.

- Bardzo proszę o oddanie głosu na partie proeuropejskie. Te, które chcą, aby Polska uzyskała jak najwięcej środków i jak najwięcej korzyści z Unii Europejskiej, a nie na tych, którzy świadomie lub nieświadomie mogą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić - dodał Sikorski.

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Ostatnie głosowanie miało miejsce w maju 2019 roku. W 2024 roku wybory do PE odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela 9 czerwca.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybieramy europosłów, którzy reprezentują obywateli UE i podejmują decyzje wpływające na nasze codzienne życie. Między innymi kształtują nowe akty prawne, zatwierdzają unijny budżet i kontrolują wydawanie unijnych pieniędzy, wybierają przewodniczącego Komisji Europejskiej i mianują komisarzy.

