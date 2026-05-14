Polska

Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat

Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski przekazał, że Polska jest gotowa przyjąć dodatkowych amerykańskich żołnierzy
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w czwartek z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose'em. Wyraził w imieniu Polski gotowość przyjęcia dodatkowych amerykańskich żołnierzy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało na platformie X, że głównymi tematami rozmowy Sikorskiego i Rose'a były: "gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce, współpraca w sprawie surowców krytycznych i Pax Silica Initiative, oraz Polska jako europejski hub LNG - Baltic Eagle Gas Hub".

Ponadto tematem było polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne w energetyce jądrowej.

Kwestia obecności USA w Polsce

Portal Army Times doniósł, że siły lądowe Stanów Zjednoczonych odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad czterech tysięcy żołnierzy brygady pancernej do Polski.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że "komunikat dotyczy Niemiec". Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że "ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami". Odniósł się do tych doniesień na briefingu w Sejmie.

- Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy są zaniepokojeni. Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce - poinformował Kosiniak-Kamysz. Zapewnił przy tym, że sojusz polsko-amerykański oraz obecność wojsk Stanów Zjednoczonych są dla Polski sprawą najwyższej wagi.

Wicepremier przekazał też, że reorganizacja wynikająca z zapowiadanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa wycofania około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec może powodować wyznaczenie innych brygad do poszczególnych krajów. W jego ocenie z tego właśnie mogło wyniknąć "zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie".

- Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie pięć procent na zbrojenia - przypomniał minister obrony.

Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich sił zbrojnych - głównie w ramach obecności rotacyjnej.

Źródło: PAP
Radosław SikorskiUSAPolityka zagraniczna USADyplomacjaobronnośćMinisterstwo Spraw ZagranicznychMisje wojskowe USAEnergetykaEnergetyka atomowaLNG
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
