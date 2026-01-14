Sikorski zaprasza na przejażdżkę rowerową. "W szczytnym celu"

Atrakcje 34. Finału WOŚP Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski bierze udział w 34. finale WOŚP.

"Siema! Zapraszam na przejażdżkę rowerową i rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej! Rower to moja pasja i ulubiony sposób aktywnego spędzania czasu. Z chęcią podzielę się nią z Państwem w szczytnym celu!" - zachęca szef polskiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski Źródło: WOŚP

Przejażdżka obejmuje maksymalnie cztery osoby i odbędzie się w okolicach Warszawy lub Bydgoszczy. W środę rano za udział w przejażdżce oferowano ponad 20 tysięcy złotych, ale kwota może jeszcze znacznie wzrosnąć, bo koniec licytacji dopiero 16 lutego.

Gramy razem z @fundacjawosp po raz 34!

Tym razem zapraszam na wspólną przejażdżkę! Do zobaczenia ❤️🚴https://t.co/aJQHGTz3XH pic.twitter.com/Yl1qbtT5SP — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 13, 2026 Rozwiń

WOŚP gra po raz 34. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło tegorocznego finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

34. Finał WOŚP to także występy znanych i lubianych artystów. Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie podczas koncertu plenerowego wystąpią: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči i Tabu.

Tradycyjnie o godzinie 20 planowane jest Światełko do nieba.

