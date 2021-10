"Walnij się w zatłuszczony łeb". Sikorski "gotowy wycofać się" ze swych słów, stawia warunek Beacie Kempie

Radosław Sikorski, europoseł, polityk Platformy Obywatelskiej, obraził w środowym wpisie na Twitterze Beatę Kempę, europosłankę Solidarnej Polski. Napisał, by "walnęła się w zatłuszczony łeb". Zareagował w ten sposób na wpis Kempy dotyczący polskiej flagi. "Herr Lord (...) gdybyście dalej rządzili, nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać" - zarzucała mu europosłanka. W czwartek Sikorski przekazał, że jeżeli Kempa wycofa się ze swych słów, on jest gotów zrobić to samo.

Europosłanka Beata Kempa (SP) napisała w środę na Twitterze, że "na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów po raz pierwszy łopocze polska flaga". Do wpisu dołączyła zdjęcie. W reakcji na jej tweet europoseł PO Radosław Sikorski napisał: "Flaga ma przykryć to, że gówniarze z Solidarnej Polski doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości". Kempa odpowiedziała: "Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba". "Walnij się w zatłuszczony łeb" - odpowiedział Sikorski.

Później europoseł tłumaczył: "Pani minister chciała subtelnie zasugerować, że jestem Niemcem i zdrajcą i usłyszała równie subtelnie, aby poszła po rozum do głowy".

W czwartek Sikorski napisał kolejnego tweeta. "Szanowni Państwo, proszę o pomoc i podpowiedź jak odpowiadać politykom PiS gdy zwracają się do mnie per 'Herr,' czyli sugerując, że jestem Niemcem i zaprzańcem?" - pytał.

Sikorski "wyciąga rękę do zgody"

Tego samego dnia, po godzinie 14, Sikorski napisał, że "wyciąga rękę do zgody". "Jeśli Beata Kempa jest gotowa wycofać się z sugerowania, że jestem Niemcem i że choruję z nienawiści do polskich symboli to ja jestem gotów wycofać się z moich słów" - przekazał były szef polskiej dyplomacji.

Politycy Solidarnej Polski domagają się przeprosin i reakcji Tuska

Wpis Sikorskiego skrytykowali partyjni koledzy Kempy z Solidarnej Polski. "Polska polityka to nie rynsztok, gdzie wszystko wolno mówić. Oczekujemy przeprosin ze strony p. R. Sikorskiego wobec p. poseł B. Kempy" - napisał minister w KPRM Michał Wójcik.

"Mistrz dyplomacji. Gwiazda TVN. Polska kultura jednak wymaga minimum wychowania wobec kobiet. Czekamy na reakcje władz PO czy będzie jak z Grabcem (rzecznikiem PO - red.) i Smogorzewskim (prezydentem Legionowa - red.)" - napisał europoseł Patryk Jaki. "Pan Sikorski przekroczył granicę przyzwoitości. Jeżeli Donald Tusk nie wyciągnie konsekwencji wobec swojego podwładnego za ten nienawistny bluzg wobec Beaty Kempy, oznaczać to będzie, że w Platformie szacunek wobec kobiet, żon, matek mają za nic. Taka ich kultura osobista" - podkreślił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

"O tym, że Radosław Sikorski to prostak, wszyscy już wiedzą, ale brak reakcji Donalda Tuska na chamską napaść na Beatę Kempę świadczy także o 'poziomie' kultury osobistej Króla Europy" - napisał Zbigniew Ziobro, szef SP.

Kempa podziękowała za wsparcie. "Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie po ataku R. Sikorskiego. To dla mnie bardzo ważne" - podkreśliła na Twitterze.

Autor:ads/kab, mtom

Źródło: PAP, tvn24.pl