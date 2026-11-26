Polska Radosław Sikorski: ambasadorowie Jakub Kumoch i Paweł Soloch porzucili swoje placówki Oprac. Filip Czerwiński |

Radosław Sikorski o rezygnacji ambasadorów Solocha i Kumocha (wideo z 2 listopada 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Na przełomie października i listopada ze swoich funkcji zrezygnowali ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch, ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch oraz stały przedstawiciel przy ONZ Krzysztof Szczerski. Ich decyzja była reakcją na zaostrzenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był pytany, kiedy poznamy nazwiska osób, które zastąpią dyplomatów, którzy złożyli dymisje.

Szef MSZ nie odpowiedział na to pytanie, ale zaznaczył, że musi skorygować stwierdzenie "dymisje". - To nie były dymisje. Dymisję złożył nasz ambasador, stały przedstawiciel przy ONZ, pan minister Szczerski, po bożemu, na moje ręce - powiedział Sikorski.

Natomiast "pozostali dwaj dżentelmeni nie złożyli dymisji, tylko publicznie, w ostentacyjny sposób, szkodząc wizerunkowi naszego kraju w państwach przyjmujących, złożyli rezygnację z urzędu i już wrócili do kraju". - Więc jestem bardzo ciekaw, czy chociaż tych dżentelmenów pan prezydent odwoła, skoro porzucili swoje placówki - skwitował szef MSZ.

Polska nie ma ambasadorów w wielu krajach

Radosław Sikorski stwierdził, że jest ciekaw, czy Kancelaria Prezydenta pozwoli, aby Polska miała ambasadorów w dwóch ważnych krajach, jakimi są Rumunia i Chiny.

- To pokazuje, jak dziwna jest polityka kancelarii [prezydenta - red.] takiego paraliżowania, szantażowania Służby Zagranicznej brakami podpisów, gdy potem okazuje się, że wedle wszelkiej logiki te podpisy powinny być - mówił Sikorski.

Zaznaczył, że na przykład w Chinach szykują się ważne wizyty państwowe, a "pełnego ambasadora" nie ma również w Chile, gdzie prezydent Nawrocki składa oficjalną wizytę.

Ambasadorowie Kumoch, Szczerski i Soloch ogłosili w mediach społecznościowych rezygnację ze swoich funkcji w proteście przeciwko temu, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska 30 października zarządziła przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego, a także ogłosiła, że kieruje pracami Trybunału jako sędzia z najdłuższym stażem.

Wszyscy trzej dyplomaci byli wcześniej współpracownikami prezydenta Andrzeja Dudy. Krzysztof Szczerski był sekretarzem stanu w jego kancelarii i szefem gabinetu, Paweł Soloch - szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2015-2022 i doradcą prezydenta, a Jakub Kumoch - szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w latach 2021-2023.