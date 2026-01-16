Logo strona główna
Polska

Sikorski: ambasador RP sprawdzi, czy nie ma potrzeby założenia konsulatu na Grenlandii

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski: może założymy na Grenlandii konsulat
Źródło: TVN24
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że polski ambasador w Kopenhadze uda się na Grenlandię. Ma sprawdzić, czy jest potrzeba założenia tam konsulatu honorowego RP. Ponadto szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że uda mu się przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania nominacji ambasadorskich na najbliższym spotkaniu.

W piątek odbył się briefing prasowy wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Polityk, odpowiadając na pytanie dotyczące Grenlandii, zwrócił uwagę na więzy łączące Polskę z tą wyspą. Przypomniał o Polakach, którzy tam mieszkają oraz o byłych i obecnych powiązaniach polskiego przemysłu z wyspą.

- Nasz ambasador w Królestwie Danii pojedzie, żeby sprawdzić, czy czasami nie ma potrzeby założenia na przykład konsulatu honorowego. No bo jeśli nasi rodacy tam powiedzą, że to by się przydało, to będziemy rozważać taki ruch - powiedział Radosław Sikorski.

Obecnie polska placówką w Kopenhadze kieruje charge d'affaires ad interim Ewa Dębska.

Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Islandia, Rejkiawik
Żart nie spodobał się władzom. Chcą wyjaśnień od USA
Świat

Prezydent USA Donald Trump mówi, że chce przejąć Grenlandię od Danii. Podkreśla on, że wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Po środowej wizycie delegacji duńsko-grenlandzkiej w Białym Domu prezydent Donald Trump ocenił, że "coś się wypracuje" w tej sprawie. - Problem polega na tym, że Dania nie może nic zrobić, jeśli Rosja lub Chiny zechcą zająć Grenlandię, ale my możemy zrobić wszystko. Przekonaliście się o tym w zeszłym tygodniu w sprawie Wenezueli - powiedział.

Sebastian Napieraj
Reporter TVN24 Sebastian Napieraj: Grenlandczycy są przerażeni
Źródło: TVN24

Sprawa nominacji ambasadorskich

Sikorski był też pytany o zapowiadane spotkanie z prezydentem. W środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki zaprosił Radosława Sikorskiego na spotkanie dotyczące nominacji ambasadorskich. Spotkanie ma się odbyć 26 stycznia.

Sikorski wyraził nadzieję, że "przekona prezydenta, aby zechciał podpisać, zgodnie z ustawą, złożone 42 wnioski" w sprawie nominacji ambasadorskich. Jak mówił, wcześniej do podpisania 24 takich wniosków udało mu się przekonać ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

- Rolą ministra jest składać wniosek zaopatrzony w opinię Konwentu Służby Zagranicznej, opinię kontrwywiadu, zgodę zainteresowanego, zgodę państwa przyjmującego, zgodę komisji sejmowej. To jest moja rola, zgodnie z ustawą. Rolą prezydenta, zgodnie z konstytucją, jest wystawienie nominacji i listów polecających do innych głów państw. Każdy w państwie powinien robić to, co do niego należy - powiedział Sikorski.

Dopytywany, czy spodziewa się po spotkaniu przełomu w sprawie nominacji, szef MSZ odparł, że "przełom może nastąpić przed rozmową - wystarczy zacząć podpisywać (nominacje ambasadorskie - red.)".

Radosław Sikorski
Nawrocki zaprosił Sikorskiego. Jest odpowiedź
Bogdan Klich u Sekretarza Stanu Marco Rubio na spotkaniu świąteczno-noworocznym
"Świąteczno-noworoczne" spotkanie u Rubio. Klich pokazał wspólne zdjęcie
Świat
Tusk i Nawrocki
Afera notatkowa i "niedopuszczalna komunikacja"

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim w sprawie nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 roku. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta". W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d’affaires.

Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech.

Donald Trump

Rzeczywistość, czy "symulacja, którą reżyserują dwa koczkodany"? Mija rok Trumpa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Radosław SikorskiGrenlandiaDyplomacjaMinisterstwo Spraw ZagranicznychPoloniaDaniaUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USAKarol Nawrocki
