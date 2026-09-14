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Polska

Prezydent zgodził się na odwołanie komendanta Służby Ochrony Państwa Radosława Jaworskiego

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Generał Radosław Jaworski
Rzeczniczka MSWiA: szef Służby Ochrony Państwa generał Radosław Jaworski został zawieszony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SOP
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W styczniu tego roku wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec generała Radosława Jaworowskiego, został też zawieszony. Sprawa związana jest kradzieżą samochodu premiera Donalda Tuska. W poniedziałek Karol Nawrocki zgodził się na jego odwołanie.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w poniedziałek, że Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie szefa SOP generała brygady Radosława Jaworskiego. W styczniu Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych przez szefa MSWiA, Marcina Kierwińskiego.

"W związku z sytuacją, w której pełniący funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa gen. brygady Radosław Jaworski nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych w wyniku decyzji szefa MSWiA, po rozmowie i w uzgodnieniu z Generałem Jaworskim, Prezydent RP Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie go ze stanowiska" - napisał Leśkiewicz na portalu X.

Rzecznik przypomniał, że powołanie lub odwołanie komendanta Służby Ochrony Państwa wymaga uzgodnienia z prezydentem, co wynika wprost z przepisów ustawy regulującej funkcjonowanie tej formacji.

"Za stan formacji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie bezpośrednią odpowiedzialność ponosi nadzorujący SOP minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mając na względzie dobro formacji i pełniących w niej służbę funkcjonariuszy, Prezydent RP oczekuje od rządzących transparentnych i zgodnych z prawem działań" - napisał Leśkiewicz.

Generał Radosław Jaworski
Generał Radosław Jaworski
Źródło zdjęcia: SOP

Rząd powierzył kierowanie SOP innemu oficerowi

W połowie stycznia 2026 roku MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu.

Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku. Spod domu w Sopocie, będącego własnością szefa rządu, sprawcy skradli Lexusa.

Po kradzieży auta zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP gen. Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Zmiany w SOP

To nie jedyne zmiany kadrowe w SOP w tym roku. Na początku lutego MSWiA potwierdziło informacje o odwołaniu czterech dyrektorów kluczowych pionów w formacji oraz jednego zastępcy. Ma to związek z audytem zleconym w SOP, który według rzeczniczki MSWiA Karoliny Gałeckiej, był miażdżący.

Jak informowała Gałecka, zawieszony został również funkcjonariusz, który nie pełnił funkcji kierowniczej, a któremu zarzucono "naruszenie etyki funkcjonariusza SOP". Postępowanie wyjaśniające, po informacjach docierających do MSWiA i SOP, w tej sprawie było prowadzone od października ubiegłego roku, a następnie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. W sprawie ma chodzić o kierowanie przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa gróźb wobec dziennikarza. Formacja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Służbę Ochrony Państwa powołano ustawą z 8 grudnia 2017 roku. Z dniem 1 lutego 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. SOP zapewnia bezpieczeństwo polskim i wizytującym dygnitarzom, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: PAP
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Tagi:
Służba Ochrony PaństwaPrezydent RPKarol NawrockiRafał LeśkiewiczKancelaria Prezydenta RPDonald TuskRząd
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