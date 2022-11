Nowy komendant Służby Ochrony Państwa uroczyście wprowadzony na stanowisko

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wziął we wtorek udział w uroczystym wprowadzeniu nowego komendanta Służby Ochrony Państwa podpułkownika Radosława Jaworskiego. Ten zastąpił na stanowisku ppłk. Pawła Olszewskiego, który w połowie października złożył wniosek o wystąpienie ze służby.

O uroczystym wprowadzeniu nowego komendanta SOP na stanowisko poinformowało we wtorek na Twitterze MSWiA . W uroczystości wzięli udział szef resortu Mariusz Kamiński i wiceminister Maciej Wąsik .

Kamiński dziękuje funkcjonariuszom za działania w "trudnych miesiącach"

Podczas wtorkowej uroczystości Kamiński, zwracając się do nowego komendanta, mówił, że jego dotychczasowy dorobek w Biurze Ochrony Rządu i SOP "to ogrom doświadczeń z różnych pespektyw". - To potencjał, że służba będzie działała profesjonalnie pod pana kierownictwem - dodał.