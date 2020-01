"Jeżeli wyląduję w szpitalu, to oczywiście uznam wyższość operującego mnie lekarza, ale..."

Sąd Najwyższy swoimi orzeczeniami zaczął zmieniać ustawy, a to nie leży w jego kompetencji - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, odnosząc się do uchwały trzech izb SN. - Widzę, niestety, chęć pozostania środowiska sędziowskiego poza kontrolą i poza jakąś odpowiedzialnością - dodał.

Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w czwartek uchwałę dotyczącą zasiadania w składach sędziowskich osób wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Wcześniej w tej sprawie marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o - jak to określiła - "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym".

"Sąd Najwyższy swoimi orzeczeniami zaczął wkraczać w materię ustawodawczą"

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel powiedział we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że w momencie, kiedy marszałek Elżbieta Witek zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, zaczął działać artykuł ustawy o postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, który mówi, że wszelkie inne procedury, postępowania w danej sprawie ulegają zawieszeniu".

Jego zdaniem "Sąd Najwyższy swoimi orzeczeniami, niestety, zaczął wkraczać w materię ustawodawczą, zmieniać ustawy", a to - jak dodał - "nie leży w kompetencji Sądu Najwyższego".

Fogiel był pytany o liczne opinie prawników i ekspertów, którzy uważają, że partia rządząca nie ma w tej sprawie racji, a uchwała trzech izb Sądu Najwyższego jest obowiązująca. - Z drugiej strony trudno nie zgodzić się z tezą, że w tej sytuacji ci sędziowie Sądu Najwyższego czy część elit prawniczych, są sędziami we własnej sprawie - odpowiedział.

"To nie jest tylko opinia Radosława Fogla"

Na uwagę prowadzącego, że uchwałę tę wydało niemal 60 najważniejszych sędziów w kraju i że wspierają ją prawne autorytety, odparł: - Radosław Fogiel stojący naprzeciwko tych autorytetów odnosi się do nich z pełnym szacunkiem.

Podkreślił, że sam nie jest prawnikiem, ale opinia o nieważności uchwały trzech izb Sądu Najwyższego "to nie jest tylko opinia Radosława Fogla, bo to samo mówi minister sprawiedliwości i generalnie jest to stanowisko Prawa i Sprawiedliwości".