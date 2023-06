Fogiel: Prezes nigdy nikogo nie ochrzania, rzadko podnosi głos. Nie musi, bo cieszy się autorytetem

Na wczorajszym posiedzeniu klubu Jarosław Kaczyński mówił, że jeśli chcemy wygrać te wybory, to musimy naprawdę dać z siebie wszystko - przekazał poseł PiS Radosław Fogiel. Dodał, że prezes partii "cieszy się autorytetem" i "rzadko podnosi głos, bo nie musi". Fogiel mówił też o ewentualnym powrocie Kaczyńskiego do rządu.

Fogiel: prezes nigdy nikogo nie ochrzania

O jego przebieg był pytany w czwartek w Radiu Zet poseł, były rzecznik partii Radosław Fogiel. Jak przekazał, Kaczyński mówił do polityków PiS, że "jeśli chcemy wygrać te wybory, to musimy naprawdę dać z siebie wszystko". - Dotyczy to posłów, senatorów, członków rządu, partii - zaznaczył Fogiel.