Rzecznik PiS: Niepokój jest w całości społeczeństwa. Wiemy, skąd ta inflacja do nas przyszła, kto za tym stoi

O inflacji w Polsce mówił w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik PiS Radosław Fogiel. - Oczywiście niepokój jest - przyznał. Dodał, że występuje on w "całości społeczeństwa". Ocenił też, że póki nie zakończy się wojna w Ukrainie, "nie wrócimy do normalności". Odniósł się także do ewentualnej dymisji premiera Mateusza Morawieckiego.

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki odniósł się w tym tygodniu do doniesień o nieformalnym spotkaniu polityków PiS krytycznych wobec polityki Mateusza Morawieckiego. Mówił, że "było wiele spotkań, na których również padały krytyczne uwagi pod adresem niektórych działań rządu czy premiera", ale - jak dodał - "to nie znaczy, że to jest jakiś spisek czy zebranie, które ma doprowadzić do jakichś zmian".

W "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel był pytany, czy za kilka tygodni Morawiecki nadal będzie szefem rządu. - Myślę, że tutaj się nic nie zmieni. Nawet w składzie Rady Ministrów - powiedział.

- Nie jest z drugiej strony niczym nadzwyczajnym, że w Zjednoczonej Prawicy, która jest przecież koalicją kilku ugrupowań, są różne wrażliwości polityczne, jakaś dyskusja trwa - przekonywał. Według niego "póki to jest trzymane w pewnych ramach i nie powoduje wewnętrznej destrukcji, to to, że dyskutujemy, wymieniamy poglądy, nawet się czasami nie zgadzamy, jest czymś wartościowym".

Fogiel o inflacji: wiemy, kto za tym stoi

Rzecznik PiS był także pytany o inflację, która - jak mówił prowadzący program Konrad Piasecki - budzi niepokój m.in. w działaczach PiS i o to, jak radzi sobie z nią premier. - Pytanie, czy premier ma narzędzia do tego, żeby sobie radzić z inflacją - powiedział Fogiel. - Oczywiście niepokój jest, i to nie skupiałbym się na działaczach, tylko raczej na całości społeczeństwa. Wiemy, skąd ta inflacja przecież do nas przyszła, kto za tym stoi - kontynuował.

Jak mówił, "jest bank narodowy, jest Rada Polityki Pieniężnej, oni mają swoje narzędzia". Ocenił przy tym, że póki nie zakończymy wojny w Ukrainie, "nie wrócimy do normalności".

Fogiel przekonywał też, że gdybyśmy byli w strefie euro, "to nie mielibyśmy ani Narodowego Banu Polskiego, ani Rady Polityki Pieniężnej, czyli pozbyliśmy się nawet tych narzędzi wpływania na politykę monetarną, które mamy". - Bylibyśmy w sytuacji takiej jak Estonia, gdzie inflacja jest jeszcze wyższa. Strefa euro przed niczym nie chroni - stwierdził.

Przekonywał, że "źle jest nie mieć kontroli nad rynkiem i polityką monetarną". - Bo Europejski Bank Centralny nie podwyższy stóp procentowych, żeby zbić inflację w Estonii, bo musiałby zaszkodzić kredytobiorcom we Francji i w Niemczech - argumentował.

Na pytanie, co zatem Polska wywalczyła polityką monetarną i polityką NBP, Fogiel mówił, że "jesteśmy w stanie trzymać w ryzach te czynniki, które są czynnikami wewnętrznymi". Dopytywany, które, stwierdził, iż "te, na które ma wpływ podniesienie stóp procentowych". - Standardową polityką każdego banku centralnego jest podnoszenie stóp procentowych przy inflacji - wskazywał.

Powtórzył tezę, że "znacząca część tej inflacji przyszła do nas z zewnątrz". - Póki nie ustaną czynniki zewnętrzne, to cudów nie będzie - dodał.

