"Jeżeli ktoś jest zbyt przekonany o swoim zwycięstwie, to jest to dość łatwa droga do porażki"

Sytuacja, o której mówił pan prezes Kaczyński w wywiadzie, jest oczywiście sytuacją hipotetyczną - powiedział w "Tak jest" Radosław Fogiel członek sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy i wicerzecznik PiS. Komentował w ten sposób słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o tym, że jego partia będzie kontynuowała realizację programu wyborczego "nawet z opozycyjnym prezydentem". Monika Wielichowska z KO oceniła, że "początek kampanii Andrzeja Dudy jest kiepski".

W środę "Gazeta Polska" opublikowała wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. "Porażka w majowych wyborach zakończyłaby możliwość dokonywania śmiałych zmian, ale nadal umożliwiałaby sprawowanie władzy" - mówił w nim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie dodał, że jego partia będzie kontynuowała realizację programu wyborczego "nawet z opozycyjnym prezydentem". Zapewnił też, że "nie ma na pewno mowy o żadnych przyspieszonych wyborach".

"W każdych wyborach jest tak, że może być różnie"

Słowa prezesa PiS komentowali w "Tak jest" w TVN24 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, członek sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy oraz posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Wielichowska, członkini sztabu kandydatki Platformy Obywatelskiej na ten urząd Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

- W każdych wyborach jest tak, że może być różnie i jeżeli ktoś jest zbyt przekonany o swoim zwycięstwie, to jest to może nie najkrótsza, ale dość łatwa droga do porażki - ocenił Fogiel. Przekonywał, że "sytuacja, o której mówił pan prezes Kaczyński w wywiadzie, jest oczywiście sytuacją hipotetyczną". - Ale na pytanie dziennikarza "co by było, gdyby", pan prezes odpowiada, co by było, gdyby - dodał.

- Oczywiście jesteśmy przekonani, że prezydent Andrzej Duda przekona do siebie większość Polaków i będzie prezydentem przez następną kadencję - kontynuował. Fogiel zaznaczył przy tym że "oczywiście to nie spada z nieba, tego się nie dostaje w prezencie". - Na to sobie trzeba zapracować ciężką pracą, przekonywaniem Polaków i to przed nami - wskazywał.

"Początek kampanii Andrzeja Dudy jest kiepski"

Wielichowska oceniła, że "początek kampanii Andrzeja Dudy jest kiepski". - Ale jest jednocześnie takim podsumowaniem jego pięcioletnich rządów na stanowisku prezydenta - dodała.

Jej zdaniem, prezydent "kompletnie przez te pięć lat był podporządkowany prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu". - Decyzje, które podejmował, ustawy, które wetował, w zasadzie całe (jego - przyp. red.) funkcjonowanie, odbywało się za przykazaniami pana Kaczyńskiego z Nowogrodzkiej - argumentowała posłanka KO.

- Rozpoczęliście od pełnej konfetti i przepychu konwencji, na której Polki i Polacy nie usłyszeli absolutnie nic nowego, żadnego programu, żadnych propozycji - zwróciła się do członka sztabu Andrzeja Dudy, mówiąc o początku kampanii prezydenta.

"Polska zmienia się na lepsze, ale do doskonałości jeszcze jej daleko" TVN24

"To są wszystko mocno spóźnione działania"

W środę dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował na Twitterze, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała na czwartek Prezydium Sejmu, w sprawie wniosku prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego specjalnego posiedzenia Izby, na którym rząd przedstawi informację na temat koronawirusa.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej przypomniała, że jej ugrupowanie już 28 stycznia złożyło wniosek do marszałek Witek o to, "by zwołała posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, byśmy mogli porozmawiać o tym, co nas czeka". Zwróciła uwagę, że od tego czasu wzrosła liczba zachorowań i ofiar śmiertelnych.

- Prędzej czy później koronawirus zapuka do naszych drzwi - mówiła. Dodała, że "prezydent Duda nie zrobił nic" w tej sprawie. - Dzisiaj próbuje ratować sytuację i chce spowodować, żeby było posiedzenie Sejmu, natomiast to są wszystko mocno spóźnione działania - oceniła Wielichowska.

Wielichowska: to są wszystko mocno spóźnione działania TVN24

"Na komisji nie wybrzmiałoby to w ten sposób i nie dotarłoby do całości społeczeństwa"

Fogiel przekonywał natomiast, że "inną sprawą jest bycie przygotowanym, informowanie, a czym innym jest próba wygrania tej sytuacji politycznie". Jego zdaniem wniosek o zwołanie komisji zdrowia "to była próba rozgrywania tego politycznie".

Fogiel: na komisji nie wybrzmiałoby to w ten sposób i nie dotarłoby do całości społeczeństwa TVN24

Na pytanie, czy kiedy prezydent wnioskuje o zwołanie posiedzenia Sejmu, nie jest to motywowane politycznie, wicerzecznik PiS odparł, że "prezydent jasno powiedział, dlaczego prosi o zwołanie posiedzenia Sejmu". - Żeby można było przedstawić pełną informację rządu na temat podjętych działań - wskazał.

- Na komisji nie wybrzmiałoby to w ten sposób i nie dotarłoby do całości społeczeństwa - powiedział Radosław Fogiel.

akr/adso

Źródło: TVN24