Fogiel: Braun nie jest dla nas partnerem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Radosław Fogiel został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza pomysł stworzenia paktu senackiego z Grzegorzem Braunem.

- Dziś dowiadujemy się, że ich pomysłem (Brauna - red.) jest likwidacja płacy minimalnej, czyli wpędzenie Polaków w jakąś taką kompletną nędzę rodem z lat dziewięćdziesiątych. (...) To nie jest ktoś, kogo w ogóle byśmy rozważali - powiedział.

- Będziemy prawdopodobnie rozmawiać o różnych formach paktu senackiego, ale tak jak mówię, Grzegorz Braun jest człowiekiem spoza nawiasu - mówił Fogiel.

Dopytywany, powtórzył, że "Braun nie jest dla nas partnerem". - Polityka Brauna jest niebezpieczna z punktu widzenia interesów Polski, polskiego narodu. Doprowadzenie Polaków do ubóstwa nie jest w naszym interesie - zaznaczył.

Ziobro konsultował z PiS wyjazd na Węgry i wniosek o azyl?

Fogiel odniósł się w TVN24 także do sprawy Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny za rządów PiS jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek jego obrońca mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że Ziobro uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Poseł PiS został zapytany, czy decyzję o wyjeździe i wystąpienie o azyl Ziobro konsultował z partyjnymi władzami.

Odpowiedział, że Ziobro "sam podjął taką decyzję". - Złożył taki wniosek i odpowiednie instytucje - sąd węgierski - uznały najwyraźniej, że jest uprawdopodobniona sytuacja, że nie może liczyć na uczciwy i bezstronny proces - dodał Fogiel.

Dopytywany, czy Ziobro rozmawiał o tej kwestii z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, odparł, że "nic mu na ten temat nie wiadomo".

Według Fogla "to nie jest raczej kwestia partyjna, to jest kwestia pewnego stanu, w jakim jest dzisiaj nasze państwo".

Radosław Fogiel Źródło: TVN24

Prowadzący program Konrad Piasecki dopytywał też swojego gościa, czy sprawa Ziobry szkodzi PiS.

- Prawo i Sprawiedliwość ma za zadanie dzisiaj walczyć z tym fatalnym rządem - powiedział Fogiel. Ocenił, że "Ziobro jest egzemplifikacją tego, z jakim dzisiaj państwem i z jaką władzą mamy do czynienia". - Władzą, która próbuje ręcznie sterować wymiarem sprawiedliwości - przekonywał.

Fogiel zapytany, dlaczego w takim razie tak wielu działaczy PiS, na przykład były premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie uciekliby w takiej sytuacji za granicę. - To jest bardzo indywidualna decyzja - stwierdził.

Fogiel o wpisie Kurskiego

Fogiel odniósł się też w "Rozmowie Piaseckiego" do wpisu opublikowanego w połowie grudnia zeszłego roku przez Jacka Kurskiego. Oskarżył on Mateusza Morawieckiego o to, że "realizuje jakiś plan" przeciwko PiS-owi. Kurski pisał, że "Były premier powinien być otoczony przez naszą partię ochroną". "Jeśli jest on czymś szantażowany, jeśli kuszony jest kooptacją do władzy i osobistymi gwarancjami w zamian za rozbicie albo osłabienie prawicy (jak sekundują mu media i politycy K13G) to jego obowiązkiem jest stanięcie w prawdzie i powiedzenie tego albo publicznie albo swojemu politycznemu zwierzchnikowi" - ocenił.

Fogiel był pytany, czy Kurski dostał od Kaczyńskiego zielone światło na opublikowanie wpisu. - Myślę, że on sam decyduje o tym, co pisze w mediach społecznościowych. Znamy Jacka Kurskiego, wiemy, że ma pazur publicystyczno-dziennikarski - powiedział.

Dodał, że "dzisiaj ten temat jest zupełnie już nieistniejący". - Nie dajemy się wciągnąć w jakieś wojenki. Nie damy się też wciągnąć w takie suflowane nieco z zewnątrz czasami próby wyolbrzymienia pewnych dyskusji - zaznaczył.

- Rozumiem, że wielu by chciało podzielić Prawo i Sprawiedliwość. My się podzielić nie damy, bo my nie zajmujemy się sobą, tylko my dzisiaj przygotowujemy program - oznajmił.

- Prawo i Sprawiedliwość to nie Jacek Kurski, to nie Radosław Fogiel. Prawo i Sprawiedliwość to jest szersza formacja, którą tworzy wielu ludzi o różnych wrażliwościach. Mamy różne skrzydła, dyskutujemy wewnętrznie i to jest wartość - podkreślił. Dodał, że "czasami ta dyskusja w gronie ludzi, którzy są ambitni, może nabrać niepotrzebnego przyspieszenia".

Pytany, czy Kurski poniósł jakieś partyjne konsekwencje w związku z tym wpisem, odparł: - myślę, że opinie na temat tego wpisu, które mógł przeczytać, już wystarczyły.

OGLĄDAJ: Ziobro z azylem. Fogiel: to nie jest kwestia partyjna, a tego, w jakim stanie jest nasze państwo