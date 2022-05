Sześciu zatrzymanych, w tym dwóch z ranami postrzałowymi. Śledztwo prokuratury

W gmachu radomszczańskiej policji (woj. łódzkie) przesłuchanych ma zostać sześciu mężczyzn, którzy - według ustaleń mundurowych - brali udział w bójce, podczas której padły strzały z broni czarnoprochowej. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, dwie osoby mają rany postrzałowe. Zdarzenie zostało wstępnie zakwalifikowane jako bójka z udziałem niebezpiecznego narzędzia. Policja przekazuje, że zatrzymani mają od 20 do 42 lat i byli dobrze znani służbom z wcześniejszych konfliktów z prawem.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 19 na ulicy Przedborskiej w Radomsku. Policja przekazywała , że doszło wtedy do starcia dwóch zantagonizowanych grup, których uczestnicy byli wcześniej dobrze znani policji.

W siedzibie komendy powiatowej w Radomsku przebywa już czterech mężczyzn, którzy trafili do policyjnej izby zatrzymań.

- Dowiezionych ze szpitala ma być też dwóch mężczyzn, którzy mieli rany postrzałowe. Na szczęście, były one na tyle niegroźne, że mogą oni, zdaniem lekarzy, uczestniczyć w zaplanowanych na dziś czynnościach - mówi Borowski.

Zdarzenie zostało wstępnie zakwalifikowane przez policję jako bójka z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Polski kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do ośmiu lat więzienia.

Zaatakowani w sobotni wieczór

Policja przekazuje, że do dwóch mężczyzn stojących na ulicy Przedborskiej podjechał samochód, z którego wysiadły cztery osoby. Uczestnicy zdarzenia szybko przeszli od sprzeczki słownej do rękoczynów. Padły też strzały z broni czarnoprochowej, które raniły nogi dwóch zaatakowanych mężczyzn. Trafili oni potem do szpitali w Łodzi i Radomsku.